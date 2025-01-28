Sürüden atılan aslanın son anları! Yürekleri burkan görüntü

Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...
Sürüden atıldıktan sonra açlıkla savaşmak zorunda kalan Skar'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüye gitti.
Doğanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seren fotoğraflardan, Skar'ın sürüden atıldığı, uzun süredir avlanamadığı için de yürüyecek halinin dahi kalmadığı tahmin edildi.
Daha önce babaannesinin ölümünde hissettiği duyguları tekrar yaşadığını söyleyen Pannell, aslanın da son anında yanında olmuş.