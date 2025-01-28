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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 09:53 |

Sürüden atılan aslanın son anları! Yürekleri burkan görüntü

Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...

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