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TREND
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:41

Süper yat Starlust, yakıt için Fethiye'ye yanaştı

Fethiye'ye gelen süper yat Starlust, yaklaşık 5 milyon TL'lik yakıt ve kumanya ikmali yaptı

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