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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 07:53

'Süper Mavi Ay' görsel şölen oluşturdu... Fotoğraf çekmek için sabahladılar

İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının konu mankeni olan ay, görsel şölen oluşturdu.

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