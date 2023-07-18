Sudan servet çıkarttı! Dalgıç bile bulduklarını görünce gözlerine inanamadı

Kaybolan eşyaları sualtından çıkaran adam, bu seferki dalışında da kısa sürede oldukça eşya buldu.
SATIN ALDIĞI TANKTAN SERVET ÇIKTI
İngiliz bir koleksiyoner, Körfez Savaşı'nda kullanılan Rus yapımı tankın yakıt deposunda 2 milyon euro değerinde altın buldu.
The Sun gazetesinin haberine göre, Nick Mead isimli İngiliz koleksiyoner, Körfez Savaşı sırasında kullanılan T-54 tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı.
Körfez Savaşı'nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi.
Helmdon bölgesinde oturan ve 'Tanks A Lot Limited' adlı şirketinde 2 milyon sterlinlik askeri araç koleksiyonu bulunan Nick Mead, oğulları Danny (16) ve Ashley (13) sabahları okula FV432 askeri personel taşıyıcı ile götürmesi şaşırtıcı ve ilgili çekici oluyor.
Askeri aracını trafikte kullanma ruhsatı olduğu için otomobil gibi kullanan Mead, "çocuklarım sabahları bu turistlerin de ilgisini çektiği için hoşlarına gidiyor. Ama onlar için her sabah tankla okula gitmek artık normal geliyor. Arkadaşlarının da çevre halkının da ilgisini çekiyor. Görenler için de heyecanlı oluyor" dedi.