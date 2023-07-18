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TREND
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 11:25

Sudan servet çıkarttı! Dalgıç bile bulduklarını görünce gözlerine inanamadı

Çektiği ilginç videolar ile YouTube'da fenomen haline gelen Aquachigger kanalı son çektiği video ile herkesi şaşırttı. Dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkan Aquachigger, genellikle bu dalışlardan oldukça karlı çıkıyor.

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