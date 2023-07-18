Sudan servet çıkarttı! Dalgıç bile bulduklarını görünce gözlerine inanamadı

Helmdon bölgesinde oturan ve 'Tanks A Lot Limited' adlı şirketinde 2 milyon sterlinlik askeri araç koleksiyonu bulunan Nick Mead, oğulları Danny (16) ve Ashley (13) sabahları okula FV432 askeri personel taşıyıcı ile götürmesi şaşırtıcı ve ilgili çekici oluyor.

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Askeri aracını trafikte kullanma ruhsatı olduğu için otomobil gibi kullanan Mead, "çocuklarım sabahları bu turistlerin de ilgisini çektiği için hoşlarına gidiyor. Ama onlar için her sabah tankla okula gitmek artık normal geliyor. Arkadaşlarının da çevre halkının da ilgisini çekiyor. Görenler için de heyecanlı oluyor" dedi.