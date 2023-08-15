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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:03

Su kayağı yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı! O an kameralara böyle yakalandı

Bir televizyon programı için köpekbalıkları tarafından istila edilmiş sularda su kayağı yaparken çekim yapan televizyon yıldızının saldırıya uğradığı an kameralara böyle yakalandı

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