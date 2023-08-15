Su kayağı yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı! O an kameralara böyle yakalandı

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Steve-O ve Chris Pontius, Discovery özel etkinlikleri sırasında köpekbalıklarının bolca bulunduğu hatta neredeyse istila ettiği sularda, su kayağı yapmaya karar verdiler.

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Ancak keyifli başlayan şov, son derece tehlikeli bir hal aldı. Rampadan atlayamayan McInerney, zamanında inişe geçemeyince köpekbalıkları ona doğru yüzerken suya daldı.

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Ekip üyeleri onu kurtarmak için adeta yarışırken, Sean McInerney köpek balığı tarafından elinden ısırıldı.

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Görüntülerde, McInerney'nin şidedetli kanaması olduğu dikkat çekti.

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Güvenlik ve sağlık ekipleri turnike için hemen şov yıldızına müdahale etti. McInerney, daha ciddi bir yaralanma yaşamadığı için rahatlamış görünüyordu.

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Yaşananlarla ilgili röportaj veren Steve-O, diğer adıyla Stephen Glover, McInerney'nin sakatlığının görünenden çok daha kötü olduğunu ve hayatta olduğu için şanslı olduğunu açıkladı.

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McInerney'nin elinin saldırı sırasında 'parçalandığını' ve elindeki tendonları ve iki atardamarı yeniden yerleştirmek için ameliyat gerektiğini söyledi.

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Daha sonra konuşan ve kolu alçıda olan McInerney, köpek balıkları ile yaşadığı ölümcül karşılaşma konusunda bir hayli iyimserdi.

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Sean McInerney, televizyon için çekilen özel bölümde yaralanması ile ilgili, "Bir köpekbalığı tarafından ısırılma ihtimalim olduğunu biliyordum ama bunun olacağını düşünmemiştim." dedi.

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Kötü bir şekilde yaralanması rağmen McInerney, hayvanlara karşı hiçbir kötü niyeti olmadığını söyledi ve ekledi: "Köpekbalıklarını hiç suçlamıyorum. Ben onların oturma odasındaydım ve yemek zamanıydı."

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Tüyler ürpertici görüntüler izleyenler, yaşananlara sosyal medyada tepki gösterdi. Köpek balığı saldırısının çok ciddi bir durum olduğunu vurgulayan kullanıcılar, şov yıldızının hayatta olduğu için şanslı olduğu yorumunu yaptı.

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Amatör fotoğrafçı çok nadir görülen bir doğa karşılaşmasını fotoğraflayabildi.

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Köpekbalığı ve timsah karşı karşıya gelse ne olur? Bu sorunun cevabını asla bulamayacağız derken turist Andrew Paice, kız arkadaşıyla Adelaide Nehri'nde gezinti yaparken bu görüntüleri çekti.

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Bu inanılmaz fotoğraflarda, bir timsah ve bir köpekbalığı ölümüne dövüşüyorlar.

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Nehirde ilerlerken yaklaşık 5,5 metre boyundaki dev timsahla bir boğa köpekbalığının nefes kesen mücadelesini fotoğraflamayı başardılar.

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Önce timsahın bir balık yakaladığını düşünen Andrew sonradan dikkatli bakınca bunun bir köpekbalığı olduğunu fark edip hemen fotoğraf makinesine sarıldı.

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Bölgede bilinen ve Brutus adıyla çağrılan timsah yaklaşık 80 yaşında ve ön ayaklarından bir yok.

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Brutus'un bölgesi olarak bilinen yerde köpekbalığıyla karşılaşan turistler, mücadelenin sonucunu ne yazık ki göremediler, timsah balığı yedi mi yoksa balık kaçabildi mi? Bu sorunun cevabı bir süre daha bekleyecek gibi duruyor.

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Güney Afrika'daki koruma altındaki bir parkta yaşanan ölüm-kalım mücadelesi objektiflere yansıdı.

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Bir Afrika antilobu sürüsünü izleyen aslan, aralarından birini avı olarak seçti ve atağa geçti.

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Antilop ise pes etmeye niyetli değildi ve aslandan kaçmak için sıçradı.

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Yerden 2 metre havaya yükselen antilob çevikliği sayesinde aslanın pençelerinden kurtuldu.

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