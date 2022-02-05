Su gücüyle bakın ne yaptı! Görünce çok şaşıracaksınız

Sadece keseri yapmak yaklaşık bir saat sürdü.Keski kafası ve bağlamada kullandığım lifli ip önceden vardı.
Yanmasını istemediğim bölgelerinde kil kullandı. Oyuktaki közlerin derinlemesine etki gösterebilmesi için kenar kısımlarına kil sürdü. Bu işi de 2 günde 8 saatlik çalışarak hallettim
Kütükte köz kullanarak yaptığı oyuk ile sabit bir noktada bir delik açtı. Aynı yöntemi kullanarak yaktığı yerin diğer yerini de deldi.Yine yanmasını istemediği noktalarda kil kullandı. Yaklaşık 25 cm çapında olan bu deliği açmak nerdeyse 4 buçuk saat sürdü. Yine bu kadar bir süre de çekicin kafa kısmı için açtığı delikte harcadı.