Su gücüyle bakın ne yaptı! Görünce çok şaşıracaksınız

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İşe yarı oyulmuş bir kütük parçasından bir çeşit musluk yaparak başladı.

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Bunu dereye kurdum ve suyu içinden akıttı.

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Daha sonra bir L-şekilli odun sapı ve keski olmaya uygun bir taş ile bir keser yaptı

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Sadece keseri yapmak yaklaşık bir saat sürdü.Keski kafası ve bağlamada kullandığım lifli ip önceden vardı.

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Enerji kaybını önlemek için oyukta yine ateş yaktı, bu ateşi yakarken közleri kullandı

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Közleri yelleyerek ve ahşap üfleme borusuyla üfleyerek ateşini harladı

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Yanmasını istemediğim bölgelerinde kil kullandı. Oyuktaki közlerin derinlemesine etki gösterebilmesi için kenar kısımlarına kil sürdü. Bu işi de 2 günde 8 saatlik çalışarak hallettim

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Kütükte köz kullanarak yaptığı oyuk ile sabit bir noktada bir delik açtı. Aynı yöntemi kullanarak yaktığı yerin diğer yerini de deldi.Yine yanmasını istemediği noktalarda kil kullandı. Yaklaşık 25 cm çapında olan bu deliği açmak nerdeyse 4 buçuk saat sürdü. Yine bu kadar bir süre de çekicin kafa kısmı için açtığı delikte harcadı.

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