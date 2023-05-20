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TREND
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:59

Sosyal medyayı sallayan test! Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

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