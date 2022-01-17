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TREND
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:49

Sosyal medyayı sallayan köpek balığı deneyi! Yürekleri ağızlara getirdi

Bermuda Adaları'nda yaşayan Mark Rober adlı YouTuber köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için okyanusa insan kanı ve balık kanı dökerek köpek balıklarının hangisiyle beslendiğini gözlemledi.

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