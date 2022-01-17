Sosyal medyayı sallayan köpek balığı deneyi! Yürekleri ağızlara getirdi

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Bermuda Adaları'nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi.

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Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı. Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

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Rober, sörf tahtasındaki kan, insan ve inek kanı karışımıyken diğer tahtaya balık kanı doldurdu. Rober'in yaptığı deney drone ile görüntülendi.

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Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.

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Rober, elindeki balık kanı ve insan kanının bulunduğu torbaları patlattı. Sonuç yine aynı!

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Köpekbalıkları yine balık kanının olduğu tarafa doğru tabir yerindeyse saldırdı. Ünlü YouTuber'ın çılgın deneyi başarıyla sonuçlandı.

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Köpekbalıkları yine balık kanının olduğu tarafa doğru tabir yerindeyse saldırdı. Ünlü YouTuber'ın çılgın deneyi başarıyla sonuçlandı.

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İşte Youtube'da yapılan diğer ilginç deneylerden kareler...

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