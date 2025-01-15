Sosyal medyayı salladı! Toprağa iç çamaşırı gömüp 2 ay beklerseniz...

Kanada Toprak Koruma Kurumu bu fikri yakınlarda piyasaya sürdü.
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Etkinliğin bir parçası olmak için 15 cm derinliğinde bir çukura iç çamaşırını gömün. Yatay koyduğunuz iç çamaşırının üzerini toprakla kapatın.
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İç çamaşırlarınızın iki ay sonunda ayrışması gerekiyor, eğer ayrışmazsa toprağa gübre ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
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Bu deney, toprağınızın besin değerinin ne kadar yüksek olduğunu görmek için mükemmel bir yöntem.
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Amerika'da yol boyunca döşenmiş kauçuk borular görebilirsiniz.
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Bunların ne işe yaradığını biliyor musunuz?
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Yetkililer bu hortumla üzerinden geçen araç sayısını, hızını ve taşıma yükünü ölçebiliyorlar.
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Yeni kıyafetlerde bulunan kumaş parçası.Aldığınız ürünün sıcaklık ve deterjana nasıl tepki vereceğini denemek için düşünülmüştür. Böylece yeni aldığınız kıyafetlerinizi olası kazalardan korumayı öngörmüş olursunuz.
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Aracınızın lastiğindeki deliği bu yöntemle bulabileceğinizi biliyor musunuz?
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Lastiğinizde bir delik bulamazsanız, içini biraz hava ile doldurun, havalandırın ve üzerine biraz köpük koyun. Delinmiş noktadaki baloncukları böylelikle görebilirsiniz.
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Lastiklerinizin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit testi uygulayabilirsiniz.
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Lastik diş derinliğinizi ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanabilirsiniz Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kurusta yaklaşık 4 mm. dir
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Halka görünmeye basladığında 3 mm civarinda diş derinliği kalmış demektir. Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmeniz gerekir.
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Görüntüsü itibariyle bir ütü masasını andırsa da bakın aslında ne işe yarıyor.
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Otobüslerdeki bu bölüm sizin yaslanarak rahat yolculuk etmeniz için tasarlanmamıştır.
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Amacı tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşların sorunsuz seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Yanlarında bulunan emniyet kemeri ile birlikte, sandalyenin arka kısmının sabitlenmesi için kullanılır.
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İşte satın aldığınız yumurtaların üzerindeki kodların anlamı...
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Yumurtaların üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta organik...
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Yumurtaların üzerindeki kod 1 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta serbest dolaşan tavuktan...
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Yumurtaların üzerindeki kod 2 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta kümeste yetiştirilen tavuktan...
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Yumurtaların üzerindeki kod 3 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta kafeste yetiştirilen tavuktan...
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İKEA'da satılan bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz?
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Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine kouduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek.
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Mum kağıdı alıp, sadece üzeri boyandığında ortaya çıkan cümleler yazabilirsiniz.
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Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz?O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.
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Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz
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Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor.
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Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor.
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Bu azalan noktalar cam ısıtılırken ısının daha eşit dağılmasını sağlıyor ve daha az optik bozulma olmasını sağlıyor.
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Elma çekirdeklerini atmak yerine, onları işte böyle çimlendirebilirsiniz.
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Bileklerinizin ağrımaması için klavyenin altındaki bu ayakları indirerek kullanmalısınız.
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Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. Pilotlarda buna göre iniş yaparlar.
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Koridor ve pencere kenarı kol dayama yerlerinin sabit olduğunu düşünülse de kol dayamasının altına gizlenmiş küçük bir düğme vardır ve bu kollar kaldırılabilir.
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Tuvalet kapısı dışarıdan kolayca açılabilir.Kapıda "Sigara içilmez" veya "Lavabo" işareti altında gizli bir anahtar bulunur.
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Aracınızın aynaları buğulandığında yapmanız gereken şey aslında çok basit.
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İç ve dış mekan sıcaklığını eşitleyebileceğiniz gibi, bunun çok daha basit bir yolunu da deneyebilirsiniz.
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Arabanızın aynalarına bir miktar sabun veya deterjan sürerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.
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Elektrikli süpürge kolundaki deliklerSüpürgenin çekiş gücünü azaltmak için tasarlanmıştır. Hareket etmeyi güçleştirecek yüzeyleri süpürürken açıyorsunuz, vakum gücünü düşürüp daha rahat süpürebilmeyi sağlıyor.
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Bu parçanın çeşitli kullanımı var. İsterseniz ayakkabınızı ayağınıza bağlayabilir ya da ayakkabınızı kurutmak için askıya asabilirsiniz.
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Bu pamukların 2 farklı yüzeyi var. Kabartmalı taraf, makyaj uygulamak için kullanılırken, pürüzsüz taraf yüzü temizlemek ve makyajı çıkarmak için kullanılır.
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Herkes ünlü DNA spiralinin neye benzediğinin farkındadır. Ancak molekülün uzunluğu nedeniyle çıplak gözle görülebileceğini az insan biliyor.
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Bahçesindeki gülleri patates içerisinde filizlendiren adam, o anları paylaştı.
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Bir bıçak ve delgi yardımıyla patatesten bir miktar çıkaran adam, içerisine düzgünce kesilmiş bir gül fidanı yerleştirdi.
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Fidanı patatesin tam ortasına yerleştirdikten hemen sonra, hazırladığı saksıların içerisine yerleştirdi.
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Gül fidanını yerleştirmeden önce, aşırı yaprakları ve dikenleri ayıkladı.
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Her iki patates için de aynı işlemi uygulayan adam, saksının içerisine bahçeden toprak doldurdu.
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Toprakların içerisine patatesleri yerleştirdi.
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Sapı kırmamaya özen göstererek üzerine yeniden toprak doldurdu.
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Toprak içerisine gömdüğü gül fidanlarını korumak için iki pet şişeyi keserek üzerlerine kapattı.