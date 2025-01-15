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TREND
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 15:45 |

Sosyal medyayı salladı! Toprağa iç çamaşırı gömüp 2 ay beklerseniz...

Bahçenizdeki toprağın içindeki bakteri, solucan vb. nüfusunun ne kadar dengeli olduğunu öğrenmek istiyorsanız %100 pamuk bir iç çamaşırı alıp toprağa gömebilirsiniz.

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