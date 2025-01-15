Sosyal medyayı salladı! Toprağa iç çamaşırı gömüp 2 ay beklerseniz...

Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor.