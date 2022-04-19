Sosyal medyayı kasıp kavuran zeka testi! Çok az kişi çözebildi

1 / 56

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

2 / 56

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 20, 41, 34)

3 / 56

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı? (Seçenekler: 5, 6, 7)

4 / 56

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun. (Seçenekler: 2, 4, 5

5 / 56

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli? (Seçenekler: 1, 3, 7)

6 / 56

Soru işareti yerine gelecek harfi bulun. (Seçenekler: S, T, Y)

7 / 56

Bu işlemdeki sayılar hangileridir? (Seçenekler: 172-318-470, 072-318-470, 072-398-470)

8 / 56

CEVAPLAR: Cevap: 41

9 / 56

Cevap: 5

10 / 56

Cevap: 5

11 / 56

Cevap: 3

12 / 56

Cevap: S

13 / 56

Cevap: 3 ve 4

14 / 56

Cevap: 72

15 / 56

Cevap: 21

16 / 56

Cevap: 072-398-470

17 / 56

FBI ÖZEL AJANLARINA BU SORULARI SORUYOR

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu testleri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. Cevaplar galerinin sonunda...

Çiftçinin eşi kayıp. Siz bulabiliyor musunuz?

18 / 56

Gruba silah çekmiş olan katili kurtarabilecek olan gizli kişiyi görebiliyor musunuz?

19 / 56

Gök bilimcinin gizlendiği yeri görebiliyor musunuz?

20 / 56

Kazları tilkinin elinden kurtarabilecek olan gizli kurtarıcıyı bulabildiniz mi?

21 / 56

Avcıyı bekleyen tehlikenin farkında mısınız?

22 / 56

Resimde kazları bekleyen avcı nerede?

23 / 56

Çocuğun annesi kim?

24 / 56

Seri katil kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıyor, soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl alıyor?

25 / 56

Bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçeceklerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam zehirlenerek ölüyor. Doktor içeceklerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içecekten 4 tane içen kadın nasıl ölmedi? (Dikkatlice yeniden okuyun.)

26 / 56

Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

27 / 56

Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çaldı. Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyledi. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inandı. Bu kanıya nasıl vardı?

28 / 56

Sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu ile resmin solundaki yeşil elbiseli kadın çocuğun annesi. Küçük çocuklar bir aktivite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuğun duruşu da annesini işaret ediyor.

29 / 56

Aslında haplar zehirsiz. Sadece kurbanların önündeki su zehirli.

30 / 56

Çünkü zehir aslında buzlarda. Kadın içecekleri buzları erimeden içtiği için ölmedi.

31 / 56

Eğer adam intihar etmişse teypteki kaseti nasıl geri sarabildi. Polisler "Play" tuşuna basınca ses kaydı en başından başlamıştı.

32 / 56

Polis arkadaki yılbaşı ağacının süslerinden bazılarının eksik olduğunu ve daha fişe bile takılmadığını görünce hırsızlıkla suçlanan adamın doğru, komşusunun yalan söylediğini anladı.

33 / 56

İşte diğer cevaplar...

34 / 56



35 / 56





36 / 56



37 / 56



38 / 56



39 / 56



40 / 56

SORUYU ÇÖZENLERİN YARISI AYNI HATAYI YAPIYOR

En aldatıcı zeka sorularından oluşan bu test çok basit görünse de dikkatsizlik sonu yanlış sonuca ulaşabilirsiniz. İşte dikkatinizi ölçen şaşırtan zeka soruları...

Eğer yanıtı 9 bulduysanız siz de aynı hatayı yaptınız demektir.

41 / 56

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

42 / 56

Soru işareti yerine gelecek sayıyı bulmak sandığınızdan karmaşık.

43 / 56

Ekran görüntüsündeki 3'leri sayabilir misiniz?

44 / 56

Cevabı 1 bulduysanız bir yerlerde hata yaptınız.

45 / 56

Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri her gün bir önceki günün iki katı boyuta ulaşıyor. 48 günde gölün tamamını kapladıklarına göre. Gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer?

46 / 56

Yukarıdaki şemada soru işareti yerine gelmesi gereken rakamı bulabilir misiniz?

47 / 56

1,2,3 ve T ayrı ayrı parçalar ve gri alanların boş olduğunu düşünürsek. 5 hamlede 'T' parçasını sağ alt köşeye getirebilir misiniz?

48 / 56

İşte sizi şaşırtacak cevaplar!

49 / 56

Kural gereği; 3/(1/3) = 3 x (3/1) 2. Adım: 9 - 3 x 3 + 1 ve ardından 9 - 9 + 1 = 1

50 / 56

Yeşil bardak = 7 -Beyaz fincan = 5 - Mavi kupa = 4 Sonuç: 7+5+4-7 = 9

51 / 56

Bir çift spor ayakkabı = 10 , Boynunda düdük taşıyan çocuk = 5, İki çentikli düdük = 4 VE Tek spor ayakkabı = 5, Düdük taşımayan çocuk = 5-4 = 1, Tek çentikli düdük = 2 Böylelikle, 5+1x2 = 7

52 / 56

İşte ekranda bulunan bütün '3'ler...

53 / 56

Önce parantezin içi yapılır, ardından işlem sırasına göre; 6/2x3 = 9

54 / 56

Her gün bir önceki günün iki katı yer kaplıyorsa 47. günde gölün yarısını, 48. günde gölün tamamını kaplar.

55 / 56

Büyük karenin bütün kenarlarındaki rakamların toplamı 15 ediyor. Bu yüzden boş yere gelmesi gereken rakam: 6