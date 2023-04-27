Sosyal medyayı ikiye bölen soru! Çok az kişi doğru cevabı bulabiliyor

Bahar ayları yaklaşıyorken, İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz.

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü.

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen, farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

7 / 117



Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz?

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka'ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor.

Öte yandan, Kitaoka'ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.