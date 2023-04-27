Sosyal medyayı ikiye bölen soru! Çok az kişi doğru cevabı bulabiliyor

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?
Bahar ayları yaklaşıyorken, İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz.
Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü.
Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?
Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen, farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?
Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.
Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?
Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz?
Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka'ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor.
Öte yandan, Kitaoka'ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.
100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...
Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor.
Peki, resimdeki kuşlar nerede?
Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.
Tekli koltuk sizce nerede?
Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.
Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.
Yerlerini bulabilir misiniz?
Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.
Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
iCompario, "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de, sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı." yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.
Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.
Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.