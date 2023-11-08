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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 09:38

Sonbaharın büyüleyen güzelliği! Çiftler fotoğraf çekimi için sıraya girdi

Balıkesir'in 1764 rakımlı Ulus Dağı'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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