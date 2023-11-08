Sonbaharın büyüleyen güzelliği! Çiftler fotoğraf çekimi için sıraya girdi

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Uludağ'dan sonra Marmara bölgesinin en yüksek rakımlı bölgelerinden biri olan Sındırgı ilçesinde bulunan Ulus Dağı'nda doğa sonbahar renkleri ile görsel şölene dönüştü.

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33 çeşit endemik bitkiye sahip bin 764 rakımlı Ulus Dağı'nda ağaçların sarı, yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

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Sonbahar güzellikleri ile süslenen manzara fotoğraf sanatçıları ve albüm fotoğrafları için doğal bir plato oluştururken, yürüyüşçülerin ve off road tutkunlarının da gözde mekânı halini aldı.

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Albüm fotoğrafları için sonbaharı bekliyorlar

Ulus Dağı'ndaki ağaç çeşitliliği ile sonbaharda oluşan renk cümbüşünü yakalamak isteyen çiftler albüm çekimleri için sonbaharı bekliyor. Bin 400 rakımdan itibaren yolun her köşesinde fotoğraf çekilen çiftlere rastlamak mümkün.

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İzmir'den fotoğraf çekilmek için gelen Zeynep ve Mert çiftinin fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı İbrahim Sığınç, "Ulus Dağı'nın sonbahar renkleri bizler için doğal bir plato oluşturuyor. Ekim Kasım aylarında ortaya çıkan bu güzelliği yakalamak için birçok çiftimiz bu ayları bekliyor. Şehir dışından da birçok talep var. Bizler de bu güzel anları ölümsüzleştiriyoruz. Bir yandan eşsiz doğanın bir yandan da çiftlerimizin fotoğraflarını çekiyoruz" dedi.

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Doğal şehrin renklerini yakalamak için İzmir'den geldiklerini belirten Zeynep ve Mert çifti herkese bu anı yakalamalarını tavsiye ederek en güzel anlarını ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Sığınç'a teşekkür etti.

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Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da genç çifti tebrik ederek "Doğalşehir Sındırgı'da güzellik her mevsim bir başka ama sonbahar en güzel anları yaşıyor. Burada Ulus Dağı'nda bir turizm rotası var 12 kilometrelik burada trekking yapabiliyorsunuz, yakında kayak merkezi ile alakalı da çalışmaları var. Ulus Dağı her mevsim görülmeye değer. Yolda gidiyoruz bir bakıyorsunuz ki birisi kırmızı birisi beyaz çok harika bir şekilde gelin ve damatları görüyorsunuz en mutlu anları Ulus Dağı'nda fotoğraf çektiriyorlar. Sonbaharın muhteşem renkleri içerisinde ve burada 33 tane toplam endemik bitki var. İsviçre gibi bir memlekette 5 tane endemik bitki olduğu ve bunu kullanan bir gastronomi ve farklı alanlarda iştigaller ama Sındırgını sadece Ulus Dağı'nda 33 tane endemik bitki bu coğrafyanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

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