ŞOK'ta yılbaşı şenliği... 20 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta yılbaşı için hazırlanmış dekoratif süsleme malzemeleri, Züccaciye Ürünleri, Tekstil Ürünleri ile Temel ihtiyaç kategorisinde onlarca ürün yer alıyor. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde kuruyemiş ve oyun çeşitleri de uygun fiyattan satışa sunulacak.

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ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimlerde; Ülker 280 gram Bitter – Sütlü Çikolata 80 TL yerine 55 TL, Godiva 112 gram Çikolata 80 TL yerine 49 TL, Çamlıca 4×1 litre Gazoz 90 TL yerine 50 TL, Yemenli 250 gram Türk Kahvesi 85 TL yerine 65 TL, Pınar 250 gram Labne 112,90 TL yerine 73 TL, Pınar 4×1 litre %1 Yağlı Süt 112,90 TL yerine 89 TL olacak.