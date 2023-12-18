ŞOK'ta yılbaşı şenliği... 20 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta yılbaşı için hazırlanmış dekoratif süsleme malzemeleri, Züccaciye Ürünleri, Tekstil Ürünleri ile Temel ihtiyaç kategorisinde onlarca ürün yer alıyor. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde kuruyemiş ve oyun çeşitleri de uygun fiyattan satışa sunulacak.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yılbaşı kapsamında hazırlanan ürünlerde; Bardak Mum 49,90 TL, Kapsül 4'lü Mum 59,90 TL, Metalik 2'li Şamdan Mum 39,90 TL, Metalik Top Mum 39,90 TL, 50'li Tealight 69,90 TL, Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL, Dekoratif Tealight Mumluk Ahşap Fener 29,90 TL, Tekli Şamdan 44,90 TL, Çatılı Kumbara 29,90 TL, Cam Kokusuz Küllük 32,90 TL, Yuvarlak Metal Kutu 3'lü Set 89 TL, Kar Spreyi 34,95 TL, Konfeti 34,95 TL, Katyon Set 8,99 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK 20 Aralık 2023 kataloğundaki indirimli ürünlerin devamında; PETRİX markası ile Petrix 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL, Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL, Dekoratif 10'lu Çok Renkli Rattan Dekoratif Top 99,95 TL, Renkli 300 Led Perde Dekoratif Aydınlatma 279 TL, Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL, Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL, Büyük Boy Çizgili Gaz Lambası 199 TL fiyatla yer alıyor.
Bu hafta ŞOK'ta; Dik Kenarlı Tabak 99,95 TL, Dik Kenarlı Tabak 49,95 TL, Su Bardağı 59,95 TL, Salata Kasesi 99,95 TL, Kase 39,95 TL, Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik 62,95 TL, Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 54,95 TL, Parıltı Rüzgar Kupa 54,95 TL, Bambum Amor Çerezlik 129 TL, Bambum Lify Çerezlik 129 TL, Bambum Pine Üçgen Çerezlik 129 TL, Ayaklı Sunum Tabağı 169 TL, El İmalatı Kurabiyelik 169 TL, Papilla Bacalı Kek Kalıbı 159 TL, Papilla Bravo – Güneş Turta Kalıbı 109 TL, Papilla Büyük Baton Kek Kalıbı 139 TL fiyatlarıyla Çarşamba gününden itibaren raflarda yerini alacak.
ŞOK'ta bu hafta Tekstil grubundaki indirimlerde; Çift Kişilik Flanel Nevresim Takımı 799 TL, Desenli Fitilli Tv Battaniyesi 265 TL, Dekoratif Nar 3 Boy 149 TL, Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 149 TL, Pvc Masa Örtüsü 69,95 TL, Pvc Masa Örtüsü 79,95 TL, Dekoratif Raf 329 TL, Şekilli Peçetelik 89,95 TL olarak satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimlerde; Ülker 280 gram Bitter – Sütlü Çikolata 80 TL yerine 55 TL, Godiva 112 gram Çikolata 80 TL yerine 49 TL, Çamlıca 4×1 litre Gazoz 90 TL yerine 50 TL, Yemenli 250 gram Türk Kahvesi 85 TL yerine 65 TL, Pınar 250 gram Labne 112,90 TL yerine 73 TL, Pınar 4×1 litre %1 Yağlı Süt 112,90 TL yerine 89 TL olacak.