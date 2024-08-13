Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,5677
  • 36,6776
  • 2655.94
  • 9807.6

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 09:53

ŞOK'ta 'okula dönüş' kampanyası başladı! ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu 2024

ŞOK okul malzemeleri kataloğunda bu hafta Eylül ayının ilk haftası açılacak olan okul ihtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; Okul çantası, suluk, kalem, defter çeşitleri ve kablolu kulaklık dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.