ŞOK'ta 'okula dönüş' kampanyası başladı! ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu 2024

Şok Kırtasiye ürünleri kapsamında; Okul Çantaları, sulu boya, kuru boya, pastel boya, kalemlik, su matarası çeşitleri, keçeli kalem, yapıştırıcı, çizgili ve kareli okul defterleri, resim efteri ve Rotring marka kalemler yer alıyor. Okul malzemeleri, ŞOK Kırtasiye ürünleri kataloğunda yer alan Ayaklı yazı tahtası 599 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.
Okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin ihtiyaçları kapsamında hazırlanan ŞOK kırtasiye ürünlerinde; Defter, kalem, okul çantası ve boya kalemleri gibi birçok ürün var.
ŞOK'ta okul malzemelerinden oluşan kırtasiye ürünleri kataloğu, 14 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 30 Eylül tarihine kadar satışa sunulacak.
ŞOK aktüel kırtasiye ürünleri kataloğunda ayrıca; Ayaklı yazı tahtası 599 TL, A4 40 yapraklı çizgili kareli okul defteri 19,95 TL, desenli sırt çantası 449 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.