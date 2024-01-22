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TREND
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:33

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 24 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde bere çeşitleri, oto aksesuarları, ev eşyaları ve temel gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya, Tekstil ve Teknoloji grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 24 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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