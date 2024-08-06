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TREND
Eklenme tarihi: 6 Ağustos 2024 Salı 15:23

ŞOK'ta bu hafta neler var? 7 Ağustos 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Kamp ve piknik malzemeleri, turşu kavanozları, dekorasyon ürünleri, beşik, termos gibi aktüel ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta; Ocak-Fırın ve Davlumbaz üçlüsünden oluşan Alpina Beyaz Cam Ankastre Set 5,999 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu