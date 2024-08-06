ŞOK'ta bu hafta neler var? 7 Ağustos 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Modern Ev Eşyaları, Spor ve Egzersiz, Kamp ve Piknik, Bahçe grubu ile Temel htiyaç grubundaki indirimler dikkat çekiyor.
ŞOK'ta bu hafta; 6 Kişilik Kamp Çadırı 999 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çantalı Portatif Ocak 799 TL,
227 gram Gaz Kartuşu 79,95 TL,
Kamp Testere 199 TL,
Katlanır Kamp ve Piknik Masası 524 TL,
Ledli Usb Çakmak 129 TL,
Lüks Mangal 349 TL,
50'lik Lüks Mangal 299 TL,
40'lık Lüks Mangal 249 TL,
Büyük Izgara Teli 52 TL,
Büyük Termos 599 TL,
20 litre Kamp Termos 561 TL,
20 litre Termos 449 TL,
4,5 litre Piknik Termos 164 TL,
Sippro Mug 224 TL,
350 ml Buz Aküsü 14,95 TL,
20 litre Buzzy Termos 449 TL,
10 litre Buzzy Termos 374 TL,
25 litre Kulplu Desenli Termos Çanta 224 TL,
20 litre Kulplu Desenli Termos Çanta 134 TL,
20x27x27 cm Termos Piknik Çantası 74,50 TL,
25x30x35 cm Termos Piknik Çantası 96 TL,
Cibinlikli Hamak 299 TL,
Hamak 209 TL,
Uyku Tulumu 374 TL,
Kamp Hamak 299 TL,
Makine Hamak 59,95 TL,
Kamp Matı 134 TL,
Kamp Taburesi 49,95 TL,
ŞOK'ta bu Çarşamba Ankastre set ve mutfak grubundaki ürünler de indirimde olacak.
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL,
5 litre Cam Kavanoz 109 TL,
425 cc Kapaksız Kavanoz 10,95 TL,
300 cc Kapaksız Kavanoz 9,95 TL,
300 ml Sarkap Kapaklı Cam Kavanoz 11,95 TL,
10'lu Kavanoz Kapağı 19,95 TL,
Rende 199 TL,
Sebze Meyve Bıçağı 29,95 TL,
3'ü 1 Arada Roto Soyucu 39,95 TL,
Çelik Kevgir 169 TL,
Tel Kevgir 79,95 TL,
Ahşap Kaşık 49,95 TL,
4 Parça Ahşap Servis Seti 79,95 TL,
Közmatik 89,95 TL,
Yer Sofrası 349 TL,
Katlanır Masa 599 TL
7 Ağustos 2024 Şok Aktüel Ürünler Kataloğunda ayrıca;
Koltuk Örtüsü 159 TL,
Visco Dolgulu Yastık 179 TL,
Tek Kanat Sineklik 49,95 TL,
Banyo Matı 79,95 TL,
Banyo Paspası 79,95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde;
600 gram Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri 159 TL,
2x140 gram Dardanel Eko Ton Balığı 94 TL,
6x300 ml Tamek Ice Tea 60 TL,
Pril Bulaşık Deterjanı 70 TL,
2x90 adet Komili Islak Havlu 39 TL olacak.