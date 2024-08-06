ŞOK'ta bu hafta neler var? 7 Ağustos 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Modern Ev Eşyaları, Spor ve Egzersiz, Kamp ve Piknik, Bahçe grubu ile Temel htiyaç grubundaki indirimler dikkat çekiyor.