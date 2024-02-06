ŞOK 7 Şubat 2024 kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta...

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ŞOK'ta bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış ürünler yer alıyor. ŞOK kataloğunda bu hafta; Petrix 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Petrix 3'lü RGB Led Mum 379 TL, Kapsül 4'lü Mum 59,90 TL, Dekoratif 10 Led Otantik Metal Top 79,95 TL, Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL, Tealight 50 Adet 69,90 TL, Bardak Mum 49,90 TL, Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL, Küçük Elips 2'li Mumluk 44,90 TL, Metalik Top Mum 39,90 TL, Tekli Şamdan 44,90 TL, Metalik 2'li Şamdan Mum 39,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.