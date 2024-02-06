ŞOK 7 Şubat 2024 kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta...

ŞOK'ta bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış ürünler yer alıyor. ŞOK kataloğunda bu hafta; Petrix 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Petrix 3'lü RGB Led Mum 379 TL, Kapsül 4'lü Mum 59,90 TL, Dekoratif 10 Led Otantik Metal Top 79,95 TL, Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL, Tealight 50 Adet 69,90 TL, Bardak Mum 49,90 TL, Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL, Küçük Elips 2'li Mumluk 44,90 TL, Metalik Top Mum 39,90 TL, Tekli Şamdan 44,90 TL, Metalik 2'li Şamdan Mum 39,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.
ŞOK 7 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; ESSE Çaymatik Çay Makinesi 799 TL, Tam 4 yıl garanti, taşma önleyici sistem, 1-5 fincan kahve kapasiteli, sesli uyarı özelliği ile Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1,099 TL, Braun Satin Hair 1 Powerperfection Saç Kurutma Makinesi 1,199 TL, Braun Erkek Bakım Kiti 929 TL, Braun Silk-epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1,499 TL, Philips Tıraş Makinesi 1,499 TL fiyatla yer alıyor.
ŞOK 7 Şubat 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; LAV 6'lı Çay Bardağı 119 TL, LAV 3'lü Su Bardağı 89,95 TL, LAV Uzun Meşrubat Bardağı 34,95 TL, LAV Sürahi 79,95 TL, Şekilli Peçetelik 69,95 TL, 3 Boy Nar 129 TL, Dik Kenarlı Tabak 69,95 TL, Dik Kenarlı Tabak 39,95 TL, Salata Kasesi 69,95 TL, Bacalı Kek Kalıbı 129 TL, Bravo-Güneş Turta Kalıbı 89,95 TL, Baton Büyük Boy Kek Kalıbı 109 TL, Su Bardağı 39,95 TL, Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik 49,95 TL, Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 39,95 TL, Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL olarak satışa sunulacak.
Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Ekose Masa Örtüsü 49,95 TL, Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL, Kadın-Erkek Pijama Takımı 259 TL, Chantale Dantelli Bralet 115 TL, Penti Termal Tayt 129 TL, Chantale Erkek Boxer 59,95 TL, Kadın Gondol Terlik 99,95 TL, Kürklü Ev Botu 119 TL, Kadın Desenli 2'li Slip 49,95 TL, Kadın-Erkek 3'lü Sneaker Çorabı 39,95 TL, Kadın Çizgili 2'li Çorap 39,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.