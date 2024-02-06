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TREND
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 17:45

ŞOK 7 Şubat 2024 kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Ev eşyaları, elektronik, beyaz eşya, giyim ve ev tekstili kapsamında ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta ESSE Çaymatik Çay Makinesi 799 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 7 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

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