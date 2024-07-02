1 / 7



ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Temmuz ayının ilk haftası için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kamp malzemeleri, mutfak ürünleri, tekstil, temel gıda ve temizlik grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 3 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu