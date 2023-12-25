ŞOK 27 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

Şok aktüel ürünler kataloğunun fırsatları bu kadarla sınırlı değil tabi ki.

ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Ekstra yumuşak dokusu ile Wellsoft Tv Batteniyesi 159 TL, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 299 TL, Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 275 TL, Çift taraflı kullanım imkanı ile Sherpa Kırlent Kılıfı 99,95 TL, Silikon Micro Yastık 69,95 TL, Slazenger Polar Bere 59,95 TL, Erkek Polar Gömlek 199 TL, Kadın Bere 59,95 TL, Kadın Panço 199 TL, Kadın Buklet Şal 59,95 TL, Kadın Şal 149 TL, Kadın Terlik 99,95 TL, Thermoform Termal Çocuk Çorabı 59,95 TL, Dantelli Bralet 115 TL, Kadın 2'li Slip 49,95 TL, Erkek Boxer 54,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak..

6 / 8



Şok Market mağazalarında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlerinde bu hafta; Mis 500 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 72,50 TL yerine 55 TL, Ülker 488 gr Kremalı 8'li Bisküvi 40 TL yerine 28 TL, Heinz Ketçap ve Mayonez set 81,90 TL, yerine 49 TL, Fairy 1500 ml Losyon 129,90 TL yerine 69 TL, Uni Baby 3×52 adet li Pure Comfort Islak Havlu 59,90 TL yerine 34 TL,

ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki oyuncak grubunda ise; Melis Bebek ve Sevimli Köpek 279 TL, Altını Islatan Melis Bebek 299 TL, Gokidy Robot Oyuncak Süpürge 299 TL, Çocuk Parkı 249 TL, Peluş Pet Seti 149 TL, Şef Pizza Seti 69,95 TL, Sök-Tak Dinazorlar 39,95 TL, Pet Seti 99,95 TL, Tamir Seti 69,95 TL, Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL, Bulaşık Sepeti 99,95 TL, Mega Konser Blok Seti 39,95 TL,

Karavanlı Metal Araba 99,95 TL, Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL, Şehir Araçları Trafik Seti 69,95 TL, Tekli Yabani Hayvanlar 19,95 TL, Oyuncak Uçak 79,95 TL, Yarışçı Fırlatma Seti 39,95 TL, Sök-Tak Jip 79,95 TL, 6 Teker İtfaiye Araçları 59,95 TL, Sherlock Holmes Kitap Çeşitleri 19,99 TL, Kukuli Çıkartmalı Etkinlik Kitap Çeşitleri 14,99 TL, Dikkat Geliştiren Kodlama Kitap Çeşitleri 24,99 TL ve Yılbaşı Hediyesi Kitap Çeşitleri 29,99 TL fiyatla müşteriye sunulacak.