ŞOK 27 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun bebek eşyaları grubunda yer alan ürünler; Kraft Garcla Kabin Boy Bebek Arabası 5199 TL, Kraft Lima Travel Sistem Oto Koltuklu Bebek arabası 10999 TL, Kraft Mercury Oto Koltuğu 3999 TL, Kraft Jade Fix Booster Yükseltici Oto Koltuğu 2079 TL, Kanz Flamingo Elektrikli Ana Kucağı 3299 TL fiyatla satışa sunulacak.
Kraft Plain Oyun Parkı 1399 TL, Kraft Siena Oyun Parkı 3049 TL, Kraft Pamuk Oyun Parkı Yatağı 799 TL, Phılıps Avent Antikolik Biberon 309 TL, Nuk First Choice Plus Isı Göstergeli Biberon 229 TL, Nuk Learner Bebek Diş Fırçası 159 TL, Nuk Kıl Fırça Tarak 99 TL, Nuk Evolution Magic Cup 289 TL,
Şok aktüel ürünler kataloğunun fırsatları bu kadarla sınırlı değil tabi ki.
ŞOK 27 Aralık 2023 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Le Paris Salta 5 Parça Mutfak seti 149 TL, Le Paris Salta 4 Parça Mutfak seti 99,95 TL, Le Paris Salta Büyük Saklama Kabı 44,95 TL, Salta Orta Saklama Kabı 36,95 TL, Salta Küçük Boy Saklama Kabı 26,95 TL, Mutfak Temizlik Seti 4 Parça 99,95 TL, Mısır Patlangaç 24,95 TL, Servis Seti 19,95 TL, Yuvarlak Mısır Kovası 19,95 TL, Petcom Şarjörlü Rende 149 TL, İkiz Balık Tavası Montella 299 TL olarak satışa sunulacak.
27 Aralık ŞOK Kataloğu ile Kadın Buklet Şal 179 TL, Kadın Şal 149 TL, Chantale Dantelli Bralet 115 TL, Chantale Erkek Boxer 54,95 TL, 2'li Chantale Kadın Slip 49,95 TL, Athurium Flamingo Çiçeği 99,90 TL ve Kraton Salon Bitkisi 79,90 TL fiyatla satışa sunulacak.
Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.
ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Ekstra yumuşak dokusu ile Wellsoft Tv Batteniyesi 159 TL, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 299 TL, Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 275 TL, Çift taraflı kullanım imkanı ile Sherpa Kırlent Kılıfı 99,95 TL, Silikon Micro Yastık 69,95 TL, Slazenger Polar Bere 59,95 TL, Erkek Polar Gömlek 199 TL, Kadın Bere 59,95 TL, Kadın Panço 199 TL, Kadın Buklet Şal 59,95 TL, Kadın Şal 149 TL, Kadın Terlik 99,95 TL, Thermoform Termal Çocuk Çorabı 59,95 TL, Dantelli Bralet 115 TL, Kadın 2'li Slip 49,95 TL, Erkek Boxer 54,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak..
Şok Market mağazalarında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlerinde bu hafta; Mis 500 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 72,50 TL yerine 55 TL, Ülker 488 gr Kremalı 8'li Bisküvi 40 TL yerine 28 TL, Heinz Ketçap ve Mayonez set 81,90 TL, yerine 49 TL, Fairy 1500 ml Losyon 129,90 TL yerine 69 TL, Uni Baby 3×52 adet li Pure Comfort Islak Havlu 59,90 TL yerine 34 TL,
ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki oyuncak grubunda ise; Melis Bebek ve Sevimli Köpek 279 TL, Altını Islatan Melis Bebek 299 TL, Gokidy Robot Oyuncak Süpürge 299 TL, Çocuk Parkı 249 TL, Peluş Pet Seti 149 TL, Şef Pizza Seti 69,95 TL, Sök-Tak Dinazorlar 39,95 TL, Pet Seti 99,95 TL, Tamir Seti 69,95 TL, Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL, Bulaşık Sepeti 99,95 TL, Mega Konser Blok Seti 39,95 TL,
Karavanlı Metal Araba 99,95 TL, Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL, Şehir Araçları Trafik Seti 69,95 TL, Tekli Yabani Hayvanlar 19,95 TL, Oyuncak Uçak 79,95 TL, Yarışçı Fırlatma Seti 39,95 TL, Sök-Tak Jip 79,95 TL, 6 Teker İtfaiye Araçları 59,95 TL, Sherlock Holmes Kitap Çeşitleri 19,99 TL, Kukuli Çıkartmalı Etkinlik Kitap Çeşitleri 14,99 TL, Dikkat Geliştiren Kodlama Kitap Çeşitleri 24,99 TL ve Yılbaşı Hediyesi Kitap Çeşitleri 29,99 TL fiyatla müşteriye sunulacak.