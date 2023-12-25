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TREND
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:48

ŞOK 27 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli ev aletleri, Beyaz Eşya, Bebek Arabaları ve Bakım Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda harika fırsat ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Kraft Garcla Kabin Boy Bebek Arabası 5199 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 27 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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