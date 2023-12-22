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TREND
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:35

ŞOK 23-26 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta 23 Aralık 2023 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alacak aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1,099 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK Market hafta sonu aktüel kataloğunda; Elektrikli Ev Ürünleri, Züccaciye Ürünleri ile Tekstil ve Giyim grubunda ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta sonu başka neler var? İşte ŞOK 23-26 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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