ŞOK 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 10 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL, Esse Kahvematik Türk Kahvesi Makinesi 799 TL fiyatla yer alıyor.
ŞOK 17 Ocak 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL, Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL ve Kumsal Ezme Tava 179 TL, 6'lı Çelik Yemek Kaşığı 99,95 TL, 6'lı Çelik Yemek Çatalı 79,95 TL, 6'lı Çay Kaşığı 15,95 TL ve Sütlük 79,95 TL olarak satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Çift Kişilik Kışlık Flanel Nevresim Seti 550 TL, Çift Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 299 TL, Tek Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 249 TL, 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 79,95 TL, Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL, 80x50 cm Dijital Baskılı Mutfak Halısı 219 TL, Penti Termal Külotlu Çorap 119 TL, Katlanır Puf 379 TL. Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.
ŞOK kataloğunda ev eşyaları ve dekorasyon kapsamındaki fırsat ürünlerinde; Ahşap Masaüstü Ayna 99 TL, 2 Katlı Metal Raf 129 TL ve Meşe Palamutu Saksı / Mumluk 49,90 TL'den satışa sunulacak.
Oyuncak grubunda ise; Gokidy Mutfak Seti 129 TL, Oyuncak Süpürge 99,95 TL, Suda Halka Atma Oyunu 39,95 TL. 2'li Metal Fırlatıcılı Monster Truck 119 TL, Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL, Rakamlı Yer Karosu 129 TL, Robota Dönüşen Araçlar 49,95 TL, Pet Aksesuarlı Bebek Arabası 149 TL, Kaydırak 499 TL, Askeri Uçak 249 TL, İtfaiye Uçak 249 TL, Kuaför Seti 49,95 TL ve Metal İtfaiye Araçları 69,95 TL olacak.
ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 197.6 gram Ülker All Star Mini Büyük Boy 30 TL, 36'lı Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 145 TL, 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 70 TL, 24'lü Ülker Dankek Pöti Fındık Kakaolu 72 TL ve 8x12.5 gram La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 20 TL olacak.