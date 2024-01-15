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TREND
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:43

ŞOK 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Ev eşyaları, elektronik, beyaz eşya, giyim ve ev tekstili kapsamında ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Fenoti 50' Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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