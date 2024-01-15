ŞOK 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK 10 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL, Esse Kahvematik Türk Kahvesi Makinesi 799 TL fiyatla yer alıyor.





ŞOK 17 Ocak 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL, Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL ve Kumsal Ezme Tava 179 TL, 6'lı Çelik Yemek Kaşığı 99,95 TL, 6'lı Çelik Yemek Çatalı 79,95 TL, 6'lı Çay Kaşığı 15,95 TL ve Sütlük 79,95 TL olarak satışa sunulacak.

