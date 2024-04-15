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TREND
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 17:14

ŞOK 17 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 17 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, Teknoloji, Bebek Bakım, Tesktil ve temel gıda grubunda ürünlerdeki indirimleri dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya, Tekstil ve Teknoloji grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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