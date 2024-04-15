ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Teknoloji, Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, Bebek Mobilyaları, giyim grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Bebek Nevresim Seti 199 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 17 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun bebek mobilyaları grubunda; Bebe Konfor Ahşap Hamak 999 TL, Ahşap Çatılı Saray Beşik 2,499 TL, Elyese Ahşap Bebek Beşiği 3,799 TL, Oyuncaklı Ahşap Gri Ana Kucağı 969 TL, Çocuk Oyun Çadırı 399 TL, Montesori Ev Yatak 3,999 TL, Çocuk Aktivite 1 Sandalyeli Masa 699 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK 17 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Rampage Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL, Rampage Stoge Oyuncu Klavyesi 679 TL, Rampage Oyuncu Mouse Ped 159 TL, Rampage Oyuncu Mouse 359 TL, Hytech TWS Mikrofonlu Kulaklık 329 TL fiyatla yer alıyor.
ŞOK 17 Nisan 2024 kataloğundaki Bebek Bakım ve Tekstil grubunda yer alan diğer fırsat ürünleri ise; Bebek Nevresim Seti 199 TL, Bebek Yorgan 145 TL, Bebek Yastığı 49,95 TL, Bebek Yastık Kılıfı 2'li Takım 49,95 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 79 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 159 TL, Bebek Müslin Panço 119 TL, Ağız Silme 4'Lü Bez 44,95 TL, Bebek 2'li Çorap 39,95 TL, Çocuk 2'li Çorap 49,95 TL, Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL, Katlanır Çocuk Küveti 299 TL, Mama Sandalyesi Çeşitleri 399 TL, Eğitici Özellikli Klozet Kedi ve Köpek 399 TL, Çıngıraklı Top 79,95 TL, Orman Hayvanlarının Oyun Halısı 299 TL olarak satışa sunulacak.
Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta bebek tekstil ürünleri kapsamında Doğal Amedon Sepet Yatak 2,699 TL, Çocuk Sandalyesi 349 TL, Yatak Yan Koruma Örgüsü 599 TL, Sevimli Beşik Prenses Sevimli Dostla Uyku Seti 1,999 TL, Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL, Ahşap Mdf Bebek Aktivite Oyuncağı 359 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak..