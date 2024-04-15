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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Teknoloji, Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, Bebek Mobilyaları, giyim grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Bebek Nevresim Seti 199 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 17 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu