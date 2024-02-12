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TREND
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:12

ŞOK 14 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK'a bu hafta gelecek aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Elektrikli Ev aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Su Arıtma Cihazı, Çamaşır Kurutma Makinesi, Gamers Arena Gaming PC, Peluş Halı, Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf ve Metal Ayaklı Çalışma Masası gibi ürünler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

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