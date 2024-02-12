ŞOK 14 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

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ŞOK 14 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinde oyun tutukunlarının büyük ilgi göstereceği Gamers Arena Hell AMD Reyzen 16 GB DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 12,499 TL, Gamers Arena Extremely AMD Reyzen 16 GB DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 24,999 TL, Samsung M5 27″ Smart Akıllı Monitör 4,999 TL'den satışa sunulacak.

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ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerde; Koza 120×170 cm Peluş Halı 699 TL, Koza 150×80 cm Halı 399 TL, Tüylü Kırlent Kılıfı 99,95 TL, sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99 TL, Katlanır Yatak 1149 TL, Klimalı Yastık 169 TL, Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 299 TL, Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 275 TL, Flanel Çift Kişilik Nevresim Takımı 550 TL olacak.

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ŞOK 14 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki Çok amaçlı ev eşyalarında ise; Mutfak Rafı Terek 499 TL, Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL, Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL, Siim Moblen 9'lu Askı 34,95 TL, Metal 2 Katlı Raf 129 TL, Çok Amaçlı 5 Raflı 6 Bölmeli Dolap 999 TL, Meşe Palamutu Saksı&Mumluk 49,90 TL, Hasır 3'lü Sepet 219 TL fiyatla yer alıyor.

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ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında; Pınar 3×100 gr Labne 112,90 TL yerine 73 TL, Çokokrem 650 gr 118,90 TL yerine 89 TL, Jacobs 100 gr Monorach Hazır Kahve 11,90 TL yerine 60 TL, Burn 4×250 ml Paket 127,45 TL yerine 85 TL, Cif Krem 1500 ml Amonyak-Limon 87,90 TL yerine 49 TL fiyattan satışa sunulacak.