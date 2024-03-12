ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2024 yılının ilk kapmanyasını hazırlayan ŞOK'ta bu hafta; Teknoloji grubunda ürünler, Ev eşyaları ve dekorasyon ürünleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta 3 kademeli kontrol paneli, Davlumbaz ile 4 gözü gazlı, doğalgaz ve LPG uyumlu Ocaktan oluşan Alpina Beyaz Ankastre Set 5,599 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK 13 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Fenoti 42″ Full HD Android Smart Led TV 6,499 TL, HOMİNG markası ile 2 yıl garantili Homing Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL, Homing Gold Krem Başlık Abajur 199 TL, Homing Pu Desing Krem Kumaş Başlık Mini Abajur 199 TL fiyatla yer alıyor.

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ŞOK 13 Mart 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; 3 fonksiyon 1 adet tepsi ve 1 adet ızgara, fırın içi aydınlatma özelliği ile Ankastre Fırın, 3 kademeli kontrol paneli, halojen ayınlatmalı Davlumbaz ile 4 gözü gazlı, doğalgaz ve LPG uyumlu, gaz kesme emniyetli, emaye ızgaralı, otomatik ateşleme sistemli Ocaktan oluşan Alpina Beyaz Ankastre Set 5,599 TL olarak satışa sunulacak.

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ŞOK 13 Mart 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; 3 fonksiyon 1 adet tepsi ve 1 adet ızgara, fırın içi aydınlatma özelliği ile Ankastre Fırın, 3 kademeli kontrol paneli, halojen ayınlatmalı Davlumbaz ile 4 gözü gazlı, doğalgaz ve LPG uyumlu, gaz kesme emniyetli, emaye ızgaralı, otomatik ateşleme sistemli Ocaktan oluşan Alpina Beyaz Ankastre Set 5,599 TL olarak satışa sunulacak.

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