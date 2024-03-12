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TREND
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:36

ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Mobilya, Teknoloji, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ile Temel ihtiyaç grubunda indirimler dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Katlanır Yaprak Masa 499 TL'den satılacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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