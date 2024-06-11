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TREND
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 16:27

ŞOK 12 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 12 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Klimalar, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Kumandalı Araba ve Bisiklet ile Oyuncak grubundaki indirimler dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Metal Usb Fan 109 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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