ŞOK 12 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL Elite 18000 BTU Duvar Tipi Klima 32,499 TL
TCL Elite 24000 BTU Duvar Tipi Siyah Klima 39,999 TL
BOSCH Climate 18000 BTU Split Klima 32,999 TL
Baymak Elegant Prime 12000 BTU Klima 23,499 TL
Sinbo Vantilatör 599 TL
Petrix Sensörlü Bahçe Lambası 499 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası 199 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 139 TL
Petrix Solar Mum Efektli Meşale 149 TL
Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL
Petrix Solar Firefly Led Bahçe Aydınlatma 159 TL
Petrix Mor Işık Sinek Öldürücü 169 TL
Petrix Metal Usb Fan 109 TL
Lucca Ekmeklik 99,95 TL
Metal Narenciye Sıkacağı 99,95 TL
Junin Mutfak Lavabo Temizlik Seti 129 TL
Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL
Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL
Sandalye Minderi 40x40 cm 44,95 TL
Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL
Döküm Ceviz Kıracağı 59,95 TL
Çekirdek Çıkartıcı 59,95 TL
Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumadalı Araba 4.990 TL
Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.490 TL
Pilsan Kum ve Su Oyunu 499 TL
Cam Sebil 3 Litre 249 TL
ABS Büyük Boy Valiz 799 TL
ABS Orta Boy Valiz 699 TL
ABS Kabin Boy Valiz 549 TL
Bavul İçi Organizer Set 3'lü 139 TL