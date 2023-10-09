ŞOK 11 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 11 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğunda Cumhuriyetin 100 yıla özel tüm kategorileri kapsayan Temel ihtiyaç grubunda net %20, %30, %40 ve %50 indirimlerle 1000 fırsat ürünü satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta Fujiplus 12000 BTU İnverter Beyaz Klima 13,999 TL fiyatıyla sipariş bekliyor olacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Bebek beşikleri, oyuncaklar, Bulaşık makinesi ve No-Frost kombi tipi buzdolabı yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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ŞOK'ta bu hafta; Beyaz Eşya ve Teknoloji ürünleri, Bebek Tekstil ve Bebek Bakım Ürünleri, Bebek Mobilyaları, ile Temel ihtiyaç grubunda, Win uygulaması ile anında kazandıran fırsatlar, tüm reyonlarda 1000 çeşit ürün net %50'ye varan indirimlerle hazırlanmış olan ürünler satışa sunulacak.