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TREND
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi 11:38

ŞOK 11 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Televizyon, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, bebek tekstili, oyuncak çeşitleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda Altus 55¨ UHD 4K Ultra HD Smart Led Tv 12,799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Neutron Akıllı Bebek Kamerası 1,229 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 11 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

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