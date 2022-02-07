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TREND
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:51

Soğanla öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Hemen herkesin evinde bulunan soğanla İngiltere`de yaşayan Owen Louis isimli bir genç oldukça sıradışı bir işlem yaptı. Louis soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.

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