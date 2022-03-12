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TREND
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:08

Soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları

Soğanı çoğunlukla mutfaklarınızda yemek yapmak için kullanırsınız. Kokusu kötü olduğu için, aklınıza soğanın size evi temizlemede yardımcı olabileceği bile gelmemiştir. Aslında soğan bildiğimizin dışında güçlü bir temizleme yeteğine sahipmiş!

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