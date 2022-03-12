Soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları

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- Izgarınızı temizleyebilirsinizKızarmış yemek artıklarından kurtulmak oldukça zordur. Bir parça soğanla ızgaranızı ovarsanız bu artıklardan kurtulmak sizin için hiç zor olmayacaktır.

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- Ocaklarınızı temizleyebilirsinizTencereden taşan yemekler ocakta kuruyunca inatçı lekeler haline gelebilir. Yine bir parça soğanla ocağınızı ovarsanız bu lekelerden kurulmanız mümkün. Eğer isterseniz soğanla birlikte biraz da tuz ekleyebilirsiniz.

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- Aspiratörlerinizi temizleyebilirsinizAspiratörleri temizlemek bazen işkence haline gelir. Bunu kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.

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-Pencere kenarlarını temizleyebilirsinizPencere kenarlarındaki lekeleri silmenize rağmen geçiremeyebilirsiniz. Bir de soğanla ovmayı deneyin. Yalnızca lekeleri geçirmeyecek, aynı zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir.

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-Metal eşyalarınızı parlatabilirsinizMetalleri parlatmak için özel bir bakıma ihtiyaç vardır. Biraz soğan suyuyla kısa süreliğine metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz.