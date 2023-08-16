Siz kalpleri mor ve sarı olarak mı görüyorsunuz? İşte şaşırtan gerçek

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Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

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Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.

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Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.

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Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)

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Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.

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Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyor ama gerçekte ikisi de gri.

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Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

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Bu resimde de bir sarmal yok.

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Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.

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Optik illüzyona sahip normal bir fincan.

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Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)

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Harfler aslında eğik değil.

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Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.

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Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.

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Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.

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Bu resimde uyuyan bir kadın var.