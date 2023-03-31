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TREND
Eklenme tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 13:46

Sivrisinek ısırdıktan sonra bu hale geldi! Doktorlar bile şaştı kaldı

Uzun süredir gözünde ağrı hisseden kadın, ağrılar dayanılmaz noktaya gelince doktorun yolunu tuttu. Gözünden öyle bir şey çıktı ki genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar...

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