Sivaslı demir yolu çalışanı uluslararası yarışmada! Halk oylaması başladı

Binlerce fotoğraf arasındaki elemeden Türkiye'den sadece benim 2 fotoğrafım beğenildi ve oylamaya alındı. İki fotoğrafın birden beğeniye girmesi, dünya liselerine girmesi benim için gurur verici. Demir yollarının tanıtımına da çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah halk oylamasında halkımızın da desteğiyle dünya birincisi olurum diye düşünüyorum. Halkımızdan da oylama konusunda destek istiyorum" dedi. Demir yolu ile Türkiye'nin birçok yerine gittiğini, bu süreçte de fotoğrafa merak saldığını belirten Karapınar, "Demir yolunun dışında doğal belgeseller çekmeye çalıştım. Yaban hayatıyla ilgili çok çalışmam var. Fotoğraf alanında daha çok tabiatı seviyorum. Bitki popülasyonunda çalıştım. Yöresel kıyafetleri çalıştım. Özellikle Sivas'taki yöresel kıyafetlerimiz vardı, onlara çalıştım. Tarihi eserleri çalıştım. Fotoğraf çekmek, insanı mutlu ediyor. İnsanı seviyorsun, tabiatı seviyorsun" diye konuştu.