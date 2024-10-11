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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 10:34

Sivaslı demir yolu çalışanı uluslararası yarışmada! Halk oylaması başladı

Sivas'ta demir yolu çalışanı Doğan Karapınar'ın (60) çektiği iki fotoğraf, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) 'Dünyayı ileriye taşımak' sloganı ile dünya çapındaki ulaştırma çalışanları arasında düzenlediği yarışmada, oylamaya değer eserler arasına seçildi. 17 Ekim'de sonuçlanacak oylamada birinci olan eser sahibi ödüllendirilecek.