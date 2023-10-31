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TREND
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:49

Sırtlanların arasında tek başına kaldı! Ormanın kralı aslanın zor anları

Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

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