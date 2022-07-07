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TREND
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 15:23

Sırtındaki şişliğin sebebi bakın neymiş? Şırınga ile çıkardılar

Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı.

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