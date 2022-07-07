Sırtındaki şişliğin sebebi bakın neymiş? Şırınga ile çıkardılar
Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı.
Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı.
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Dizindeki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, Doktor Sandra Lee'yi bile şaşkına çevirdi.