Sırtındaki şişliği sivilce zannedip önemsemedi! İçinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi

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Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

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Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

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İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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Botfly böceği dünyanın en tehlikeli böcekleri arasında yer arıyor. Genellikle Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'da bulunuyor.

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Botfly, en çok deriye gömülü larva evresinin rahatsız edici görüntüleri ve istila edilmiş insanların korku hikayelerinden bilinen bir tür parazitik sineğidir .

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Botfly, Oestridae familyasına ait herhangi bir sinektir. Sinekler zorunlu iç memeli parazitleridir, bu da larvaların uygun bir konakçıya sahip olmadığı sürece yaşam döngülerini tamamlayamayacakları anlamına gelir.

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İnsanları parazite eden tek bot sineği türü Dermatobia hominis'tir . Birçok bot sineği türü gibi, Dermatobia da deride büyür. Bununla birlikte, diğer türler ev sahibinin bağırsağında büyür.

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Larva sinekleri ile istila, miyaz olarak adlandırılır. Botfly yaşam döngüsünün bir özelliği olsa da diğer sinek türlerinde de görülür. Sinek larvalarını yok etmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Tercih edilen yöntem, topikal bir anestezik uygulamak, ağız kısımları için açıklığı hafifçe genişletmek ve larvaları çıkarmak için forseps kullanmaktır.