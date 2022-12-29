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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 13:18

Sırtındaki şişliği sivilce zannedip önemsemedi! İçinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi

Sırtındaki şişlikleri sivilce zannedip ilk başta çok önemsemeyen adamın ağrıları ve şikayetleri artınca bir arkadaşından yardım istedi. Sonrasında yaşananlar ise gören herkesi şaşkına çevirdi.

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