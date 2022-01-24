Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

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Ekstra el

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

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Asansördeki kadın

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Korseli kadın

Bir kez gördünüz mü, geri dönüşü yok. Kemikli kolları ve eğilmiş kafasına bakınca hüzünlü ve rahatsız hissediyor insan. Bu, ortaya çıktığı ilk fotoğraf değil. "1930'lar civarı Yeni Zelanda'da çekilmiş aile fotoğrafı. 60'lar ve 70'lerde burada büyürken birçok kez karşılaşmış halam onunla. Yatağının ya ucunda ya da başında dururmuş. Korseli dar bir elbise giyer, boynuna broş takar ve koyu saçları topuz halde dolaşırmış."

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Cooper aile fotoğrafı Bu aile fotoğrafının 1950'lerde çekildiği düşünülüyor. İki kadın mum ışığında bir masanın kenarında oturuyor. Kucaklarında iki mutlu çocuk var. Ancak fotoğrafa sonradan bakılınca, soldaki baş aşağı suratı karanlık figür görülüyor.

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Hastane yatağı yaratığı Bu yaratığın, bir hemşire monitörü tarafından fotoğraflandığı söyleniyor. Fotoğrafı yükleyen kişi, yataktaki hastanın kısa süre sonra öldüğünü iddia etti.

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Harabe okuldaki minik oğlan

Bu fotoğrafı yükleyen Reddit kullanıcısı ortada paranormal bir aktivite olduğundan oldukça şüpheliydi. Ancak yok olmuş bir okulun kapısında beliren küçük çocuk figürü tüylerimizi diken diken ediyor.

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Yüzü olmayan kız

"Kaposfüred, Macaristan'da 1943 yılında çekildi bu fotoğraf. Öndeki annem. Fotoğrafı babam çekmiş. Arkada bir kız duruyor, kolları ve suratı yok. Ya bir hayalet ya da bir şeytan."

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Şüpheniz varsa orijinal fotoğraf da burada.

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"Lütfen bana onun utangaç kızın olduğunu söyle."

Bu fotoğraf, geçen yıl Reddit'e bu açıklamayla yüklendi. Ancak parlak gözlü şeytani figür utangaç kızıysa daha da kötü değil mi?

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Huzurevi Azrail'i

"Bu fotoğraf, annemin çalıştığı huzurevinde kalan biri tarafından çekildi. Çekilmeden önce, misafirler ve çalışanlar bir çağrı ışığının yanıp söndüğünü, bir kapının açılıp kapandığını duymuş. Ancak odada kimse yokmuş. Duyduğuma göre bu fotoğraf, misafirlerden biri hayatını kaybettikten yaklaşık 15 dakika sonra çekilmiş. O insan olma imkanı var mı? Ya da Azrail?

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Gizlenmiş adam Bu fotoğraflar ilk bakışta çok da korkutmuyor insanı. Özellikle bir sonraki fotoğrafta sadece kamera yanılsaması olabilir.

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Bir de fotoğrafı çekenin hikayesini duyun: "Bu fotoğraf, Kodak AZ522 ile çekildi. İkinci fotoğraftaki figür, ben kadının pozunu geliştirmek için bir software kullanırken ortaya çıktı. Software, fotoğraftaki yüzleri belirlemek için bir çeşit yüz tanıma mekanizması kullanıyor ve kendiliğinden fotoğrafı geliştiriyor. Software, adamın yüzünü geliştirdi ve ben çektiğimde fark etmemiştim. Fotoğrafı Photoshop ile tekrar açtım, birkaç düzenleme yaptım ancak yine aynı sonuç. Aynı anda yaklaşık 50 fotoğraf çekmiştim, ancak adamın suratını diğer hiçbir fotoğrafta yakalayamadım."

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"Söylenene göre sağdaki pencerenin önünde bir kız ölmüş. Pencerenin sağ alt köşesine bakın. Ayrıca, bu pencerenin bu kızı içeren başka fotoğrafları var. Hiçbirinde kız aynı noktada durmuyor. Yani evdeki herhangi bir eşya değil."

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"Bu fotoğraf St. Augustine, Florida'da eski bir hapishanede çekildi. Kameramı bir anda bir sürü fotoğraf çekmesi için ayarlamıştım ve sağ alt köşedeki figür bunlardan yalnızca birine yakalandı."

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"Queens, New York'taki büyüdüğüm evde halıyı kaldırmıştım. Odayı düzenledikten sonra parkenin üzerinde insan şeklini andıran siyah bir leke fark ettim. Neredeyse bir vücudu o kadar uzun süre bırakmışsın ki yerde leke olmuş gibiydi. Ben de bu fotoğrafı çekmeye karar verdim. Kalitesi yüzünden özür dilerim, 2008 yılında Blackberry ile çekilmişti. Fotoğraftaki açıklanamayan kısım leke değil, gördüğünüz beyaz madde."

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"Bu fotoğraf 1943 yılında Kaposfüred, Macaristan'da çekildi. Öndeki annem, fotoğrafı babam çekmiş. Arkadaki kızın ne yaptığını kimse bilmiyor, ancak bakarsanız kolları ve yüzü yok. Bir çeşit şeytan gibi..."

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"Bu fotoğraf eskiden çalıştığım, artık terk edilmiş hastanede çekildi."

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"İş arkadaşımın kızı bunu Queen Mary'de yakalamış. İki fotoğraf aynı gün çekildi, dakikalar var aralarında, yalnızca farklı açılardan. Diğer tarafta KİMSE yoktu. Resmen artık inanıyorum."

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"Büyük büyük ebeveynlerimin arasında beliren kafa..."

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1. Davetsiz düğün misafiri / Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.

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Fotoğrafta başka bir ayak var.