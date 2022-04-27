Sinirli aslan çitayı vahşice öldürdü! Doğanın acımasız yüzü

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Ormanın kralı aslan bölgesine yakın bir alanda gördüğü çitayı parçalara ayırdı

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Hızıyla ön plana çıkan çitaların yakalanması hiçte kolay değildir fakat yaralandığı için hızlı koşmakta sorun yaşayan şansız çita aslanlara yem oldu

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bir anda saldırıya geçen aslanlardan hızla uzaklaşmaya çalışan çita yaralı olduğu için bunu başaramadı

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Aslan, bahtsız çitanın üzerine atladığı gibi kafasını güçlü bir şekilde ısırdı



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bir süre karşı koymaya çalışa da kaçınılmaz olan gerçekleşti

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Daha sonra başka bir aslan da gelerek çitayı orada paramparça ettiler...

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