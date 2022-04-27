Sinirli aslan çitayı vahşice öldürdü! Doğanın acımasız yüzü

Ormanın kralı aslan bölgesine yakın bir alanda gördüğü çitayı parçalara ayırdı
Hızıyla ön plana çıkan çitaların yakalanması hiçte kolay değildir fakat yaralandığı için hızlı koşmakta sorun yaşayan şansız çita aslanlara yem oldu
bir anda saldırıya geçen aslanlardan hızla uzaklaşmaya çalışan çita yaralı olduğu için bunu başaramadı
Aslan, bahtsız çitanın üzerine atladığı gibi kafasını güçlü bir şekilde ısırdı
bir süre karşı koymaya çalışa da kaçınılmaz olan gerçekleşti
Daha sonra başka bir aslan da gelerek çitayı orada paramparça ettiler...