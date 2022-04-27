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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:16

Sinirli aslan çitayı vahşice öldürdü! Doğanın acımasız yüzü

Bir çitayı takip eden ve hedef alan iki aslanın nadir görüntüleri

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