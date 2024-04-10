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TREND
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 10:37

Sınırda göz açtırmıyorlar... Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti

Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda 'vatan nöbeti' tutuyor.

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