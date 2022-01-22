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TREND
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:50

Simpsonlar'ın kehanetleri şok etkisi yarattı! Koronanın bitiş tarihini verdi

Simpsons dizisinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden koronavirüsü bilen The Simpsons'ın 2022 kehanetleri insanlık adına umut verici. Diziye göre milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs bu yıl bitecek.

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