Simpsonlar'ın kehanetleri şok etkisi yarattı! Koronanın bitiş tarihini verdi

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Uzun yıllardır ekranlarda olan ve yayınlandığı her bölümde gelecekle ilgili toeriler öne süren The Simpsons dizisi, Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını gibi olayları önceden bilmişti.

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The Simpsons dizisi bu kez 2022 kehanetleriyle gündeme geldi. İşte o kehanetler...

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The Simpsonlar'da yayınlanan bir bölümde postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor. Teknolojik gelişmeler göz önüne aldığında serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

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Simpsonlar dizisinde gösterilen cihaz bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. 2022 yılı için bu icat konusunda bilim insanlarının harekete geçeceği öngörülüyor.

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2019 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi.

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Popüler animasyon dizisine göre salgın 2022 yılında insanlığın hayatından çıkacak.

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Simpsonlar, Homer ve Marge'ın VR gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla kendilerini şımarttıkları bir bölüme ev sahipliği yapıyor. Bölüm 2030 yılını anlatsa da insanlar daha yakın bir gelecekte sanal gerçeklik yemeklerinin piyasada olacağını tahmin ediyor.