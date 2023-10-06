Sihirbazların sırrını ifşa etti! Bakın duvarın içinden nasıl geçiyorlar

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Kalın bir duvarın içinden önce bir yumurtayı daha sonrada kendisini geçiren Maskeli Sihirbaz kendisini takip edenlere ilk önce gösteriyi sonrada gösterinin arkasındaki hileleri izletti

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İşte duvardan geçme gösterisinin ardındaki büyük yalan...

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İlk önce izleyicilerin dikkatini yönlendirmek ve kafalarını karıştırmak için bir yumurtayı duvarın bir tarafından diğer tarafına geçiriyor

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Daha sonra duvarın diğer tarafından elini duvara sokarak yumurtayı içeriden çıkarıyor

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Yumurtanın gerçek olduğunu ispatlamak için de duvardan çıkardığı yumurtayı herkesin gözü önünde kırıyor

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Şimdi ise asıl can alıcı kısma geliyoruz

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Yumurtadan sonra kendisi duvarın içinden geçip diğer taraftan çıkıyor

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İşte izleyenleri şok eden o anlar

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Şimdide ilk önce yumurtayı nasıl duvardan geçirdiğine bakaılım

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Ortadaki duvarda her hangi bir delik yada boşluk yok. Aslında buna gerek te yok



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Yumurtayı sol eline aldığını düşündürerek izleyicileri kandırdıktan sonrası ise çocuk oyuncağı

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İşte izleyicilerin göremediği açıdan o anlar

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Yumurta küçük ve el çabukluğuyla yapılması kolay bir numara ama sıra kendisine gelince yarıma ihtiyacı oluyor

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Bu numarada en önemli kısımda bu yardımcıların paravanı getirdikleri ve ışığı kontrol ettikleri an

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Herkes sihirbazın duvarın içine girdiğini düşünürken sihirbaz ufak bir ışık hilesi ile paravanın arkasında gizlenmeyi başarıyor

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Daha sonra paravanla hareket ederek duvarın diğer tarafına geçiyor

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Yerini aldıktan sonra yine küçük bir ışık hilesi ile duvardan çıkmış gibi gösteriliyor

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