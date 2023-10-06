Sihirbazların sırrını ifşa etti! Bakın duvarın içinden nasıl geçiyorlar

Kalın bir duvarın içinden önce bir yumurtayı daha sonrada kendisini geçiren Maskeli Sihirbaz kendisini takip edenlere ilk önce gösteriyi sonrada gösterinin arkasındaki hileleri izletti
İlk önce izleyicilerin dikkatini yönlendirmek ve kafalarını karıştırmak için bir yumurtayı duvarın bir tarafından diğer tarafına geçiriyor
Yumurtanın gerçek olduğunu ispatlamak için de duvardan çıkardığı yumurtayı herkesin gözü önünde kırıyor
Yumurtayı sol eline aldığını düşündürerek izleyicileri kandırdıktan sonrası ise çocuk oyuncağı
Yumurta küçük ve el çabukluğuyla yapılması kolay bir numara ama sıra kendisine gelince yarıma ihtiyacı oluyor
Bu numarada en önemli kısımda bu yardımcıların paravanı getirdikleri ve ışığı kontrol ettikleri an
Herkes sihirbazın duvarın içine girdiğini düşünürken sihirbaz ufak bir ışık hilesi ile paravanın arkasında gizlenmeyi başarıyor