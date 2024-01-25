Sıcaklık eksi 10 derecenin de altına indi... Sibirya değil Kazdağları

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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan Keşif Yolcuları grubu son olarak Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden olan bin 300 metre yükseklikteki At Kayası zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiler.