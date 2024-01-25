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TREND
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:38

Sıcaklık eksi 10 derecenin de altına indi... Sibirya değil Kazdağları

Kazdağları'nda kar yağışı ve şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar adeta buz tuttu.

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