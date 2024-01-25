Sıcaklık eksi 10 derecenin de altına indi... Sibirya değil Kazdağları

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan Keşif Yolcuları grubu son olarak Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden olan bin 300 metre yükseklikteki At Kayası zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiler.
Zorlu hava şartlarında yoğun kar yağışı eşliğinde yapılan tırmanışta kameralara yansıyan görüntüler Sibirya'yı hatırlattı. .
Keşif yolcuları kuvvetli poyraz rağmen at kayası mevkiine, zaman zaman 30-40 cm bulan kara rağmen tırmanış gerçekleştirdi.
Zorlu bir tırmanış ardından zirveye ulaşan dağcıların kamerasına Sibirya'yı hatırlatan görüntüler yansıdı.