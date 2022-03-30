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TREND
Eklenme tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:48

Shipton Ana Türkler hakkındaki kehaneti ile şoke etti! Korku salan kehanetler!

Belki de dünyanın en ünsüz kahini o... Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinleri defalarca duymuş olabilirsiniz ancak İngiliz Shipton Ana'nın kehanetleri herkesi şaşırtıyor. Doğumu ve ölümü ile ilgili ayrıntıları oldukça dikkat çeken Shipton ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte Shipton Ana'nın çarpıcı kehanetleri ile ilgili tüm detaylar...

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