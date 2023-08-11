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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 08:45

Şenlik başladı... Türkiye'nin gözü gökyüzünde olacak

Antalya'da gökyüzü şenliği başladı. 3 gün 3 gece sürecek etkinlik için Türkiye'nin dört bir yanından gökyüzü meraklıları etkinlik alanına geldi

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