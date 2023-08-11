Şenlik başladı... Türkiye'nin gözü gökyüzünde olacak

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Antalya Saklıkent'te TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

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Etkinliğe ilk kez katıldığını belirten Bak, teleskopların gökyüzü çalışmalarındaki önemine işaret etti. Bakan Bak, dünyanın pek çok önemli uzay merkezine gittiğini, ABD'deki Uzay Kuvvetleri Karargahı'nda da benzer teleskoplar olduğunu söyledi.

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ABD'nin şimdiden uzayda kontrol için askeri bir yapı kurduğuna dikkati çeken Bak, "Neden? Uzayda pek çok uydu var. Biz de haberleşme uydumuzu gönderdik.

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Dolayısıyla uzay tutkusunun artarak devam etmesi çok çok güzel. Bu milli teknoloji hamlesiyle beraber, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu hamleleriyle beraber bizi de buralara doğru sürüklüyor. Çok etkileyici çok güzel bir macera. Güçlü bir Türkiye var. Çok güçlü bir insan kaynağımız var. Bizi bekleyen güzel bir gelecek var. Büyük bir sanayi hamlesi var. Büyük bir atılım var.

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Bunları kimlerle başaracağız? Bu ülkenin gençleriyle yani sizlerle başaracağız. Bu ülkenin mühendisleriyle Bu ülkenin yazılımcılarıyla başaracağız. Bu ülkenin çocuklarıyla başaracağız. Dolayısıyla burada bunu, bu enerjiyi görüyoruz." diye konuştu.

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bu yıl 25. kez düzenledikleri etkinliğe katılmak için 81 ilden 12 bin 500 kişinin başvurduğunu aktararak, imkanlar dahilinde bin kişiyi kurayla belirlediklerini söyledi.

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En küçük katılımcının 8,5 aylık Mete bebek, en yaşlı katılımcının ise 78 yaşındaki Şakir Amca olduğun dile getiren Mandal, 3 gece 4 gün boyunca 60 astronomun 30 teleskobun başında akla gelen her türlü soruya yanıt vereceğini bildirdi.

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Üzerinde bulundukları coğrafyanın, kültürün, medeniyetin, astronominin başladığı yer olduğunu dile getiren Mandal, "Arada boşluğumuz oldu. Şimdi o boşluğu hep birlikte kapatmaya çalışıyoruz. Milli Uzay Programı'mız da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki en önemli anahtar adresi. Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız Türkiye için milli teknoloji hamlemiz için sizlerle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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- "Hedefimiz Türkiye'nin iki kere Ay'a erişmesi"

Etkinlikte düzenlenen söyleşiye, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olan Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 Pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı ile yedek olarak açıklanan ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan sistem mühendisi Tuva Cihangir Atasever, eğitim için bulundukları ABD'nin Houston kentinden canlı bağlantı ile katıldılar.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında tam bağımsızlık iddiasını tahkim edecek projelere imza attıklarını söyledi.

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Bakan Kacır, Türk Uzay Ajansı'nın kurulması ve 2030 yılını hedefleyen Milli Uzay Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyaya ilan edilmesinin hem kendileri hem de gençler için yepyeni hedefleri beraberinde getirdiğini belirtti.

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Uzaya vatandaşını gönderen 40'tan fazla ülke olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

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" Dünya yörüngesinde biraz seyahat edeceğiz. Daha sonra hibrit roket motorumuzu ateşleyeceğiz. Ay transfer yörüngesine geçeceğiz. Biraz uzunca bir yolculuktan sonra ay yörüngesine gireceğiz. Bu aracın üzerinde tabii uzayda çalışabilen kameralar var. Bunları da milli olarak geliştiriyoruz. Ay yörüngesine girdikten sonra Ay'ı bir süre gözlemleyeceğiz. Ve nihayetinde Ay'a iniş yapacağız. Bu birinci uzay programının birinci ay misyonu. İkinci ay misyonu, hedefimiz 5 yıl sonra bu defa ilk fırlatmayı da milli imkanlarla yapacağız. 3 ay misyonunda Ay aracı Ay'a yumuşak iniş yapacak ve Ay yüzeyinde bilimsel araştırma yapacak."

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- "Bizler açısından tereddüt edilecek hiçbir nokta kalmadı"

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan ilk Türk uzay yolcularından Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotları olmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getirerek, "Ülkemizin tarihinde açılacak yeni bir sayfanın ilk adımlarını atıyor olmayı tarif etmek hakikaten güç. Mutluluk ve gurur dolu bir duygu içeriğini biz de barındırıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, mutlulukla katlanarak artacak gurur tablolarını da hep birlikte yaşıyor olacağız." dedi.



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ABD'deki eğitimleri ile ilgili bilgi veren Tuva Cihangir Atasever de eğitimlerin görevlerini başarıyla icra etmelerine olanak sağlayacak teknik donanımı kendilerine kazandıracağını belirtti.

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Bu eğitimleri bugüne kadar uzaya çıkmış tüm astronotların aldığını aktaran Atasever, "Uzayda gerçekleştireceğimiz deneyleri verimli bir şekilde yapabilmemiz, daha sonra yörüngede bulunacağımız platform içerisinde karşılaşabileceğimiz bazı problemler ve acil durum senaryolarına etkin şekilde müdahale edebilmemiz, açısından öğrenmemiz gereken bilgiler şu anda bize veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın seçmeler sırasında vazgeçmek gibi bir düşüncenin akıllarından geçip geçmediği sorusu üzerine Alper Gezeravcı, "Tereddüt, bu sürece adım attığımız ilk andan itibaren hiçbir şekilde zihnimizden geçen bir duygu olmadı. Yaşam şeklimizin bir parçası olsa zaten bu yola adım atmamış olurduk. Bizler açısından tereddüt edilecek hiçbir husus yoktu. Bizlere cesaret veren de çıktığımız bu yolda asıl tereddütleri, asıl cesaret edilmesi gereken hususları, her türlü direnci göğüsleyerek en zor kararı veren devletimizin iradesi oldu. Bizler açısından tereddüt edilecek hiçbir nokta kalmadı." dedi.