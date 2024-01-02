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TREND
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 15:42

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? İlk kez duyacaksınız

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

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