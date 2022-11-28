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TREND
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:49

Şehirlerin isimleri bakın nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi

Yaşadığınız ilin Osmanlı tarihindeki eski adını biliyor muydunuz? Osmanlı döneminden bu yana Anadolu'daki il ve ilçelerin isimlerinde değişiklikler oldu. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen il ve ilçelerin eski isimlerini birçok kişi ilk defa duyuyor. Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin eski isimlerini sizler için derledik. İşte o illerin eski isimleri...

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