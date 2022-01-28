Şehirlere inip başını derde sokan vahşi hayvanlar...

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Bangkok'ta çekilen bu görüntüler hayrete düşürdü.

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Evinde televizyon izlerken duvarından gelen sesleri merak eden adam, duvardaki çatlağını biraz daha genişletince gördüklerine inanamadı.

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Duvarın içinden çıkan 4,5 metrelik piton görevliler tarafından dışarı çıkartıldı.

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Klimanın içinden çıkan yılan görenleri şoke etti.

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Fare hiç ummadığı anda klimanın içinden çıkan yılanın gazabına uğradı.

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Klimadaki yılanı fareyi avlayınca fark eden bir kişi de bu görüntüyü kısa da olsa kaydediyor.

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Görüntülerin Çin'de kaydedildiğei tahmin ediliyor.

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Güney Afrika'da sahiplerinden kaçan bir manda, etraftaki küçük bir otele misafir oldu.

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Bu davetsiz misafirle ne yapacaklarını bilemeyen otel sahipleri, otellerine giren mandayı kendi haline bıraktılar.

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İşte davetsiz misafirin o anları...

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Telefon telleri arasında görüntülenen bu Brimanya pitonu yetişkin bir insanı öldürebilecek güçte...

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Pitonu gördükten sonra yetkililere haber veren çevre halkı, yılanın sahibine teslim edilmesinin ardından derin bir nefes aldı.

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İngiltere'de yaşayan Dhan Ramdharry mutfaktaki ısıtıcının içindeki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı...

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Kendine uygun bir yer bulan ve ne kadar zamandır orada olduğu bilenmeyen bu piton ev halkını adeta paniğe sevk etti...

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Eşinin yılanı görür görmez evden koşarak kaçtığını dile getiren Ramdharry, eşinin aksine 3 çocuğunun da yılanın ısıtıcının içerisinden çıkarılma anına şahitlik etmek istediklerini dile getirdi...

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Yılanı veterinere götüren aile, onun bir kraliyet pitonu olduğunu öğreniyor. Pitonun sahibiyle aynı apartmanda yaşayan aile, yılanı sahibine teslim ediyor. Diğer pitonlara göre daha sakin bu yılan kimseye zarar vermeden evden uzaklaştırılıyor.

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Güney Afrika'da safari parkında gezen çiftin arabasına dev bir piton yılanı girdi. Çift, motorun üzerine kıvrılan yılanı yerinden çıkartacak birisini bulmak için dev sürüngenle birlikte yola çıktı.

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Güney Afrika'da bulunan Kruger Doğal Yaşam Parkı'nda aslanları görmek için yürüyüş yapan Marlene Swart ve Leon Swanepoel çifti arabalarının altına dev bir piton yılanının girdiğini fark etti.5 metre uzunluğundaki sürüngen motor kapağının altına kıvrılınca çift yardım çağırmak için yılanla 4 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.

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Çift, bir turist grubunun yanında araçlarını durdurarak etraftakilerin yardımıyla ,hiç çıkmak istemese de, yılanı yerinden almayı başardı.

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38 yaşındaki Swart yaşadıklarının asla unutamayacakları bir deneyim olduğunu söyledi.Swart Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Motor kapağını açtığımızda yılanın keyfinin yerinde olduğunu gördük. Etrafındaki ilgiden de mutluydu.Yaşadığım şokun etkisiyle çok fotoğraf çekemedim. Tek üzüldüğüm de bu oldu."

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Swart yılanın kapaktan çıkarıldıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

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İşte başını derde sokan hayvanların ilginç anları...

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