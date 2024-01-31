  • $30,358
  • 32,8528
  • 1987.54
  • 8465.52

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:36

Şehir karıştı... Fransız çiftçiler Paris'i kuşattı

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.