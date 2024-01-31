Şehir karıştı... Fransız çiftçiler Paris'i kuşattı

1 / 16

Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakanı Gabriel Attal'ın konuşması ve tarım sektörüne yönelik herhangi bir açıklama yapmaması üzerine çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı

2 / 16

Konvoy şu anda Rungis ve Orly havaalanına birkaç kilometre uzaklıktaki Chilly-Mazarin'de bulunan A6 otoyolunun üzerinde bulunuyor ve çiftçiler birkaç gün boyunca bu noktalarda kalmayı planlıyor.



3 / 16

Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı.

4 / 16



5 / 16



6 / 16



7 / 16



8 / 16



9 / 16



10 / 16



11 / 16



12 / 16



13 / 16



14 / 16



15 / 16

