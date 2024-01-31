Şehir karıştı... Fransız çiftçiler Paris'i kuşattı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakanı Gabriel Attal'ın konuşması ve tarım sektörüne yönelik herhangi bir açıklama yapmaması üzerine çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı
Konvoy şu anda Rungis ve Orly havaalanına birkaç kilometre uzaklıktaki Chilly-Mazarin'de bulunan A6 otoyolunun üzerinde bulunuyor ve çiftçiler birkaç gün boyunca bu noktalarda kalmayı planlıyor.
Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı.