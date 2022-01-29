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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:44

Savaş kahramanı hayvanlar!

Birçok spor kulübü, dernek, şehir gibi topluluklara maskot olarak seçilen hayvanlar; savaş döneminde cephedeki askerlerin de maskotu olmuşlardı. Kimisinin kahramanlık hikayeleri de mevcut.

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