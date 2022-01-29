Savaş kahramanı hayvanlar!

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İşte onlardan bazıları...

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Ayı Wojtek Wojtek;

Suriyeli kahverengi bir ayı yavrusuyken, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya II Kolorduları tarafından İran'daki bir tren istasyonunundan alındı. Wojtek orduyla Ortadoğu ve İtalya'dan geçti. Birlik için cephane taşıyıp koruması isteniyordu. Bu süreçte oldukça sosyalleşti, selam vermeyi bile öğrenmişti. Savaştan sonra Wojtek, bir hayvanın hayatını en kötü şekilde geçireceği senaryolardan birini yaşadı ve Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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Tavuk Jack

Avustralya Ordusu'nda yer alan 2. Divisional Signals Company ilginç bir maskota sahipti: Tavuk Jack! Jack minik bir civcivken 1916 yılında Mısır'dan alınmıştı. Dilden dile aktarılana göre tavuk Jack köpeklerden bile daha sahipleniciydi, birliğe gelen yabancılara saldırıyordu.

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Çavuş Stubby

Boston Terrier cinsi Stubby, Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı 102. Piyade, 26. Bölüğün maskotuydu. Hardal gazını ve bombardımanını uyarması için eğitilen Stubby ayrıca mahsur kalan yaralı askerleri de buluyordu.

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The Yorkie Smoky

Yorkshire Terrieri olan Smoky, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine'de bir tilki deliğinde Amerikanlılar tarafından bulunmuştu. Birden fazla keşif ve paraşüt görevini yerine getiren 5. Hava Kuvvetleri Komutanlığının 26'ncı Fotoğraf Arşivleme Filosunun sahibine eşlik etti. Smoky, savaş sonrasında TV şovlarında yer aldı ve ünlü oldu.

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Lin Wang Fil

İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin-Japon çatışmaları devam ederken Chiang Kai-shek tarafından sahiplenildi bu sevimli fil. Taşıma ve nakliye gibi birçok görevde yer alan Lin Wang, savaştan sonra arkadaşı Malan ile Taipei Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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Kaplumbağa Timothy

İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından 1854 yılında Portekizli bir özel gemide bulunuyor Timothy. Kırım Savaşı sırasında HMS Kraliçesi de dahil olmak üzere birçok İngiliz gemisinde görev yapan dişi kaplumbağa, 1892 yılında askerlik görevinden emekliye ayrıldı ve geri kalan ömrünü 2004'te ölümüne kadar Devon Kontunun mülkünde geçirdi.

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Ayı Winnie

Kanada ordusunun I. Dünya Savaşı sırasında maskotuydu. Veteriner hekim Harry Colebourn tarafından bir tren istasyonundan satın alınan Winnie, savaştan sonra, Londra Hayvanat Bahçesi'nde tutuldu. Orada, Winnie the Pooh yazarı AA Milne'nin için ilham kaynağı oldu.

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Ferdie Pygmy Uçan Phalanger

İkinci Dünya Savaşı sırasında Avustralyalı RAAF Spitfire takımının maskotu olan bu küçük hayvan, subay Robert Addison tarafından Bathurst Adası'nda bulunup birliğe getirildi. Birçok askeri hayvan gibi, Ferdie'ye de zorla alkol içirilmişti ve kazara bir bardak biraya düşerek hayatını kaybetti.

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Bonbon IV

Bonbon(Taffy) IV, Galler Bölgesinin 2. Taburuna maskot olan bir keçidir. Taffy, birçok askeri görevden sağ olarak çıkıp üstün başarı ve hizmeti için 1914'de ödüllendirildi. Maalesef 1915'de Fransa'da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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Batmaz Sam

Batmaz Sam, II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemisinde kariyerine başlayıp, batan gemiden sağ kurtulup İngiliz donanması tarafından sahiplenilerek devam etti. İngiliz donanmasında iki farklı gemide denize açılıp ikisi de batmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Sam'e Batmaz lakabı verildi. Geri kalan hayatını bir İngiliz askerin evinde geçirdi.

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Fare Eustece Eustace,

II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Landing Craft Tank 947 mürettebatının fare maskotuydu.

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Quintus Rama

10 yaşındaki bengal kaplanı Quintus Rama Avustralya Kraliyet Alayı 5. Taburunun maskotuydu. Birliğin armasında kaplan bulunması sebebiyle 1967'de Vietnam Savaşı dönüşünde maskot olarak getirilmişti. aQuintus Rama şu anda diğer savaş maskotları gibi yerel hayvanat bahçesinde, Crocodylus Park'ta kalıyor.

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Güvercin Cher Ami

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleri için haberleşmeyi sağlamış kayıtlı 200.000'den fazla güvercinden biriydi Cher Ami ve 3 Ekim 1918'de Argonne savaşında pusuya düşen birliğin son çağrı güvercini olarak kurşunlar arasından havalanmıştı. Ayağını kaybetmesine neden olan çatışmadan sağ çıkmayı başarıp destek kuvvetlere mesajı iletip 194 askerin hayatını kurtarmıştı. Savaştan sonra tahta bir ayak protezi yapılan Cher Ami 1 sene daha yaşadı ve şu anda hala adına heykeller bulunuyor.