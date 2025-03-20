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TREND
Eklenme tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 10:53 |

Şaşırtıcı gerçekler! İşte bal arılarının şaşırtıcı dünyası

Bir kilo bal üretmek için arılar neredeyse 2 milyon çiçeği ziyaret eder ve 90.000 mil uçar! Bal, asla bozulmayan tek doğal besindir ve arılar, dans ederek birbirleriyle iletişim kurar. Üstelik bir kraliçe arı günde 2.000'e kadar yumurta bırakabilir! Arıların gizemli ve büyüleyici dünyasını keşfetmek için hemen okumaya başlayın

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