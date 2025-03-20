Şaşırtıcı gerçekler! İşte bal arılarının şaşırtıcı dünyası

Bal arılarının bir libre (≈453 gr) bal üretebilmek için yaklaşık 2 milyon çiçeğin nektarını toplaması gerekir
Tek bir arının bir libre bal yapabilmek için 90.000 mil (≈144.840 km) uçması, yani Dünya'yı 3 kez dolaşması gerekir.
Susam tanesi büyüklüğündeki beyne sahip olmalarına rağmen, bal arıları öğrenme ve hafıza yeteneğine sahiptir. Örneğin, ne kadar uzağa gittiklerini veya ne kadar verimli besin topladıklarını hatırlayabilirler.
2006'dan beri bilim insanları, "koloni çöküş bozukluğu" adını verdikleri durum karşısında alarm veriyor. İncelenen olası nedenler arasında küresel ısınma, kirlilik ve cep telefonlarının yarattığı elektromanyetik radyasyon artışı yer alıyor.