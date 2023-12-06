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TREND
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2023 Çarşamba 17:30

Sandık Kokusu'nun acılı annesi Özge Özpirinçci bakın hangi dizilerde oynamış... Listede Kavak Yelleri bile var

Kadın dizisinde gösterdiği performans ile başarısına başarı katan Özge Özpirinçci'nin yeni dizisi Sandık Kokusu bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. En son televizyonda hasta ve güçlü bir anneyi canlandıran oyuncu bu kez oğlu kaybolan acılı bir anneye hayat verecek.

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