Sandık Kokusu'nun acılı annesi Özge Özpirinçci bakın hangi dizilerde oynamış... Listede Kavak Yelleri bile var

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1 Nisan 1986 İstanbul doğumlu olan Özge Özpirinçci İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

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İlk olarak, 2008'de Kanal D'de yayımlanan Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde oynadı.

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Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan "Ada" karakterini canlandırdı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

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2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayımlanan duygusal, dram, gençlik türündeki dizisi Melekler Korusun adlı dizide "İpek Taşkır" adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı.

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Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde "Fikriye Hanım" karakterini oynamıştır.

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Ayrıca 2010 yılında Show TV'de yayımlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırdı.

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Anadolu Kartalları filminde "Üsteğmen Ayşe Dinçer" karakterini canlandırdı.

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2011-2012 yılları arasında atv'de yayımlanan Al Yazmalım dizisinde ise başrol olan "Asiye" karakterini canlandırdı ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

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Kayıp filminde de rol almıştır. Star TV'de Aramızda Kalsın adlı dizide "Görkem" karakterini canlandırdı.

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2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin baş karakteri "İrem" karakterini canlandırmıştır.

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2015-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Aşk Yeniden dizisinde "Zeynep" karakterini canlandırmıştır.

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2017-2020 yılları arasında yine FOX'ta yayımlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi "Bahar Çeşmeli" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

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