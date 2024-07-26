Samsun'da bulundu.... Kutsal suyun içinden çıkan 3 bin yıllık fındık!

Kazı çalışmasını yürüten ekip, Hititlerin 'Hava Tanrısı' Nerik'e ait olduğu netleşen antik kentte 17 yıldır kazı çalışmalarını sürdürüyor.
Antik kentte önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin kutsal suyu olarak bilinen 52 basamaklı tünelin içinde 3 bin yıllık fındık kabuğu ile yine 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçaları ortaya çıkarılmıştı.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ile birlikte Hititlerin kutsal şehri Nerik'i ortaya çıkarmak için arkeolojik kazıların devam ettiği Oymaağaç Höyüğü'nü ziyaret etti. Vali Tavlı, araştırmaların devam ettiği höyükte kazı sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kutsal suyun içinden çıkan 3 bin yıllık fındık
3 bin yıllık fındığın tünelin içindeki kutsal sudan çıkartıldığı kazı ekibi tarafından ifade edilirken, yetkililer bulunan eserler hakkında, "Buradaki mabedin çok uzun yıllar kullanıldığını tahmin ediyoruz. Eski Hitit'te, yani milattan önce 16. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar kullanıldığını höyükte görüyoruz.
Mabedin üzerinde bir tünel bulmuştuk, tüneli kazdıkça suya doğru ilerledik. Yaklaşık 8 metre derinlikte Hititlerin 'kutsal su' olarak adlandırdığı bölgeye ulaştık. Nerik'in 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu tespit ettik.
Çok ince çalışma yapmaya başladık ve tünelin içinde ahşap buluntu tespit ettik. Havuzun içinde ahşap kalıntıları bulunca biz şoke olduk. Çünkü Anadolu'da ıslak malzeme hiç bulunmuyor.
O bölgeyi biraz daha kazınca fındık kabuğu da bulduk. Karadeniz Bölgesi'nin fındık üretim merkezi olduğunu 3 bin yıllık fındık kabuğu tescilledi. TÜBİTAK laboratuvarında ahşap buluntular ile fındık kabuğuna karbon testi yapıldı ve yaklaşık 3 bin yıllık bir tarih ortaya çıktı" ifadelerini kullanmışlardı.
ONLARCA ÇİVİ YAZILI TABLET VE TARİHİ ESER ORTAYA ÇIKTI
Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal şehri Nerik'te yürütülen kazı çalışmaları sonrasında bulunan çivi yazılı tabletler, en önemli maddi kültür kalıntıları olarak dikkat çekiyor
Uzun soluklu çalışmalar, araştırmalar ve tartışmalar sonucunda Hitit İmparatorluğu'nun kuzey sınırlarında olduğu düşünülen kutsal kent Nerik'in lokalizasyonu kesin olarak Oymaağaç Höyük'te yapılıyor.
Samsun'un güneyinde Vezirköprü Ovası'nın ise kuzey bölümünde bulunan ve 200'e 1900 metre ölçülerindeki Oymaağaç Höyük, gerek konumu gerekse de buluntuları ile soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Höyük'te 2005 ve 2006 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları ile 2007 yılından bugüne kadar devam eden kazı çalışmaları sırasında bulunan onlarca 'Hititçe çivi yazılı tablet parçası', en önemli maddi kültür kalıntılarından biri olarak adlandırılıyor.