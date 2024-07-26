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TREND
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 10:10

Samsun'da bulundu.... Kutsal suyun içinden çıkan 3 bin yıllık fındık!

Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal şehri Nerik'te yapılan kazı çalışmalarında 3 bin yıllık fındık ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulunmuştu. Nerik'i ortaya çıkarmak için yapılan arkeolojik kazılar ara vermeden devam ediliyor.