Samsun'da bulundu.... Kutsal suyun içinden çıkan 3 bin yıllık fındık!

Samsun'un güneyinde Vezirköprü Ovası'nın ise kuzey bölümünde bulunan ve 200'e 1900 metre ölçülerindeki Oymaağaç Höyük, gerek konumu gerekse de buluntuları ile soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Höyük'te 2005 ve 2006 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları ile 2007 yılından bugüne kadar devam eden kazı çalışmaları sırasında bulunan onlarca 'Hititçe çivi yazılı tablet parçası', en önemli maddi kültür kalıntılarından biri olarak adlandırılıyor.